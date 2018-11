Trump dice que China quiere un acuerdo comercial con EEUU

Washington, EEUU.



El presidente Donald Trump dijo el viernes que China está pronta para un acuerdo que distienda el conflicto comercial con Estados Unidos, y Washington ya no tendría que imponerle más aranceles.



Trump ya le ha impuesto aranceles a productos chinos importados por 250.000 millones de dólares y amenazó con gravar otros 267.000 millones, lo que prácticamente abarcaría todo lo que China le vende a Estados Unidos.



Productores agrícolas y compañías se quejan de esas medidas de Washington porque sostienen que elevan costos y les hacer perder negocios y competitividad.



"China quiere un acuerdo", informó Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Enviaron una lista de cosas que están dispuestos a hacer", añadió.



Aunque aún no considera aceptable la oferta, Trump dijo ser optimista en cuanto a alcanzar un acuerdo para el comercio "recíproco".



La lista presentada por China incluye 142 ítems, entre ellos "cosas que reclamamos. Otras no fueron incluidas. Probablemente las conseguiremos también", dijo el presidente.



Sus comentarios parecieron contradecir los de su secretario de Comercio Wilbur Ross quien horas antes había dicho que un acuerdo con Pekín es "imposible" antes de fin de año.



Trump tiene previsto reunirse a finales de mes con el presidente chino Xi Jinping cuando ambos se encuentren en Buenos Aires, donde participarán en la cumbre del G20.



Ross dijo que esas conversaciones en Argentina pueden servir como un marco para resolver la disputa entre las mayores potencias mundiales. "Ciertamente, no tendremos un pleno acuerdo formal cerca de enero. Es imposible", dijo Ross, según la agencia de noticias Bloomberg.



Enero es clave porque entonces los aranceles de 10% a 200.000 millones de dólares de productos chinos aumentará a 25%.