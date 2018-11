Detienen a cinco sospechosos de asesinato de hija de diputada

Ciudad de México.

Las autoridades de Veracruz detuvieron a cinco personas que pueden estar vinculadas con el asesinato de la joven Valeria Cruz, hija de una diputada federal, informó hoy el gobernador de dicho estado mexicano, Miguel Ángel Yunes.



"Hemos detenido hasta el momento a cinco personas que podrían estar vinculadas con este crimen", señaló el mandatario tras una reunión del Grupo de Coordinación Veracruz sobre seguridad pública.



Cuatro de estas personas son las identificadas como Jesús del Carmen "N", José Enrique "N", Guillermo "N" y Luis Ángel "N".



El asesinato de la joven, ocurrido el pasado jueves en un gimnasio de Ciudad Mendoza, obtuvo una gran atención mediática en el país, dado que la madre de la asesinada, la diputada Carmen Medel Palma, recibió la noticia en plena sesión parlamentaria.



La legisladora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una crisis nerviosa, lo que obligó a suspender la sesión.



Posteriormente, ese mismo día, el gobernador de Veracruz afirmó que el presunto asesino material fue encontrado muerto en el vehículo que utilizó para llegar al gimnasio.



Yunes confirmó hoy que esta persona es el autor material del crimen: "A esta conclusión se llega después de la identificación a través de un retrato hablado, certificado por dos testigos presenciales, y también por los dictámenes periciales de balística".

Los dictámenes acreditaron que la pistola que se encontró en la camioneta en la que estaba el supuesto homicida es la misma que fue utilizada para disparar contra Valeria.



Asimismo, las huellas localizadas en el gimnasio coinciden con los zapatos que llevaba el hombre, agregó Yunes.



Como ya adelantó el día del asesinato, el gobernador defendió que el homicidio "se trató de una confusión".



Valeria, relató, no tenía "ninguna vinculación con delincuentes" y "no hay ninguna duda de que la joven fue confundida con otra persona que sí está vinculada con la delincuencia organizada". EFE