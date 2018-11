Tres asteroides pasarán el sábado cerca de la Tierra

Estados Unidos

El Laboratorio de Propulsión Espacial de la NASA en California informó que tres asteroides pasarán este fin de semana muy cerca de la Tierra.

Los tres asteroides, denominados 2018 VX1, 2018 VR1 y 2018 VS1, se aproximarán mucho al planeta. Uno de ellos, el VX1, pasará a poco más de 380 mil kilómetros, una distancia menor que la que nos separa de la Luna (384.472 kilómetros).

La hora en que ocurrirá este suceso será a las 9:00 am del sábado, hora del este en Estados Unidos, pasará el primero de los tres, el VS1, que mide entre 15 y 25 metros. Llegará a estar a esa hora a menos de un millón y medio de kilómetros de nuestra atmósfera.

El 2018 VX1 será el que más se acerque a la Tierra, a poco más de 380 mil kilómetros, una distancia menor que la que nos separa de la Luna (Gráfica/NASA)

Un cuarto de hora más tarde pasará el mayor de los tres, 2018 VR1, a poco más de tres millones de kilómetros de la Tierra. Para tener una idea de las proporciones de ese asteroide, compárese con el largo del llamado "autobús más grande del mundo", el AutoTram Extra Grand.

El tercero, VX1, cruzará por el punto más cercano a la Tierra a la 1:21 de la tarde del mismo sábado. Será ese el que llegue a estar más cerca de nosotros.

La NASA los llama "close approaches", que traducido literalmente sería "aproximaciones cercanas". Pero el término hace pensar en la película de Steven Spielberg Close Encounters of the Third Kind, Encuentros Cercanos de Tercera Clase.

Este es el autobús más grande del mundo, aproximadamente de este tamaño será el asteroide 2018 VR1 el cual pasará a a poco más de tres millones de kilómetros de la Tierra.

Más de la mitad de los asteroides que han pasado entre la Tierra y la Luna en lo que va de 2018 fueron descubiertos por los astrónomos después que ya habían cruzado, de acuerdo con la NASA; el 14 por ciento apenas 24 horas antes de pasar; el 30 por ciento una semana antes de que llegaran, y solamente tres por ciento de ellos un año antes de pasar.