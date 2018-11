Exfiscal de NYC acusado de violencia contra mujeres se libra de cargos penales

Nueva York, Estados Unidos.

El fiscal general de Nueva York que fue acusado de violencia contra las mujeres y debió renunciar en mayo, Eric Schneiderman, no será acusado de delitos penales por fallas en el código penal neoyorquino, informó el jueves la justicia.

"Creo a las mujeres que compartieron sus experiencias con nuestro equipo de investigación, pero hay impedimentos legales, incluidos delitos que prescribieron, excluyen un proceso penal", afirmó la fiscal del condado de Nassau, Madeline Singas, en un comunicado.

Singas, que entrevistó a cada una de las mujeres personalmente, presentó asimismo un proyecto para modificar la legislación vigente en Nueva York, en la cual halló "deficiencias".

Propuso una nueva legislación que refuerza el arsenal legal actual contra el acoso sexual, incluyendo en la categoría de violencia "cachetazos, golpes, patadas" dados "sin consentimiento" y "con fines de gratificación sexual".

Toda persona juzgada por un crimen de este tipo y hallada culpable podría ser sentenciada hasta un año de cárcel, y el delito tendría un plazo de prescripción de dos años.

La ley actual no permite procesar a alguien por violencia que obedezca a la gratificación sexual, a menos que provoquen heridas sustanciales.

El ex fiscal general de 63 años, quien había defendido el movimiento #MeToo y niega las acusaciones, dimitió horas después de ser denunciado por violencia contra cuatro mujeres en un artículo de la revista The New Yorker.

Dos presuntas víctimas dijeron que el fiscal, exsenador demócrata en el estado de Nueva York, les golpeó con fuerza en varias ocasiones, muchas cuando estaba bajo los efectos del alcohol, e incluso trató de estrangularlas, manifestación de lo que las denunciantes consideran un deseo de dominación física y psicológica.

Una de ellas, nacida en Sri Lanka, aseguró a la revista que Schneiderman la llamó "su esclava marrón", la escupió y la estranguló. "Me cortó la respiración", dijo. "Rara vez podíamos tener sexo sin que me golpeara", relató la presunta víctima.

Las denunciantes dijeron que Schneiderman las llegó a amenazar de muerte si dejaban la relación.

El exfiscal niega las acusaciones.

Aunque el movimiento #MeToo contra el acoso sexual, nacido tras las primeras acusaciones contra el exproductor de cine Harvey Weinstein, derribó a decenas de hombres en el poder y les hizo perder sus empleos, los procesos penales son raros.

Weinstein fue acusado en Manhattan de agresiones sexuales contra tres mujeres, pero el proceso ligado a una de ellas fue anulado en octubre luego de la revelación de que la mujer hizo relatos contradictorios de lo que ocurrió con el productor.

El abogado de Weinstein pide que se abandone todo el proceso penal contra su cliente tras lo que considera una serie de errores cometidos por los fiscales.