Identifican a un ex marine como autor del tiroteo en California

Los Ángeles, California.

Las autoridades policiales identificaron hoy a Ian Long, de 29 años, como el supuesto autor del tiroteo que causó doce muertos en un bar en la localidad californiana de Thousand Oaks, según los medios locales.



La información, revelada por la cadena NBC que cita a fuentes policiales, agrega que Long, de raza blanca y con numerosos tatuajes, llegó al bar Borderline en un auto propiedad de su madre y durante los disparos no pronunció palabra alguna.





El tiroteo se produjo en torno a las 23.20 hora local del miércoles (7.20 GMT), y en este perdió la vida el propio Long, un ex marine que padecía de estrés post traumático, según medios locales.



Los testigos indicaron que el presunto autor, que vestía de negro, disparó de manera indiscriminada contra los clientes del bar.



Al menos otras doce personas resultaron heridas, informó a los medios Geoff Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local.



"No tenemos idea si hay una vinculación terrorista o no", aseguró el sheriff Geoff Dean, del condado de Ventura, en el que se encuentra el local, quien indicó a los periodistas que en la mayor parte de las personas que se encontraban en el bar en ese momento eran jóvenes de entre 19 y 26 años.

Vea: Las imágenes de la masacre en un bar de California



La noche de miércoles se celebraba una fiesta de música country a la que asistían numerosos estudiantes de la Universidad de Pepperdine, con sede en Malibú.



Madeline Carr, editora del periódico estudiantil Pepperdine Graphic, explicó a la cadena CNN que el bar es "un lugar divertido para bailar".



Thousand Oaks está unos 55 kilómetros al noroeste de Los Ángeles y no muy lejos de las zonas acomodadas de Calabasas y Malibú.