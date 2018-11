EEUU: Anciana de 80 años vota por primera vez y fallace después

Dallas, Estados Unidos

Una mujer de 82 años de Texas, EEUU, falleció hoy en su casa por causas naturales tan solo cuatro días después de sufragar por primera vez en unas elecciones en el país norteamericano, a través del voto anticipado, informaron medios de comunicación locales.



Gracie Lou Phillips, originaria de Grand Prairie, en la zona de Dallas, nunca había ejercido su derecho a voto debido a “las responsabilidades familiares” y estaba “emocionada” de poder hacerlo, aunque por desgracia no conocerá los resultados de los comicios.



“Ella pensaba que todos tenemos una voz y que las opiniones políticas deben ser escuchadas”, dijo su nieta Leslie Moore, de 33 años, en declaraciones a la revista TIME.

Además lea: Siete mujeres y cinco hombres serán el jurado del Chapo

“Discrepábamos mucho -agregó la familiar-, pero no le importaba siempre y cuando votara”. Phillips se casó con tan solo 15 años y era madre de siete hijos.



Según la nieta, el motivo por el que no había votado antes es que su esposo, fallecido hace 11 años, no quería que se registraran para sufragar por temor a que los llamaran luego para ser jurado.



En ese sentido, les preocupaba tener que faltar al trabajo y que no pudieran atender a sus hijos, dijo la pariente.



El jueves pasado con la ayuda de una de sus hijas, Terri Griffith, la octogenaria salió a la calle, subió a un coche y depositó su primera papeleta electoral, con ayuda de los voluntarios del centro.

La salud de mujer había empeorado en los últimos meses, por lo que requería de respiración asistida y su movilidad ya era reducida.



“Si mi abuela, que tenía 82 años y pasó una larga temporada en el hospital con oxígeno, pudo salir a votar, todos los demás no tienen excusa para no hacerlo”, matizó la nieta de Phillips.

EEUU ha celebrado hoy comicios para escoger a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores y 36 gobernadores, así como miles de puestos locales y estatales.