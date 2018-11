Siete mujeres y cinco hombres serán el jurado del Chapo

Washington, Estados Unidos.

Los 12 jurados titulares y seis suplentes que decidirán la suerte del mayor narcotraficante jamás juzgado en Estados Unidos, el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue escogido el miércoles: al menos tres son inmigrantes, tres hablan español y casi todos saben quién es.



Los jurados titulares del proceso al exjefe del cartel de Sinaloa, acusado de enviar a Estados Unidos 155 toneladas de cocaína a lo largo de un cuarto de siglo y que enfrenta una posible condena a cadena perpetua, son siete mujeres y cinco hombres.



Varios tienen familiares que son oficiales de la ley o guardias carcelarios -un jurado es incluso un guardia carcelario retirado- y tres hablan español, uno como lengua materna.



La mayoría han visto la serie "Narcos" en Netflix sobre el fallecido capo colombiano Pablo Escobar o la serie sobre El Chapo producida por Netflix y Univisión.



Los seleccionados serán juramentados el martes próximo, en el primer día de los argumentos de apertura de la fiscalía y la defensa de este enorme proceso que durará más de cuatro meses.



El juez Brian Cogan no quiso tomarles juramento este miércoles porque teme que algunos den marcha atrás en su decisión de asumir como jurados.



Fueron descartados desde el lunes varios potenciales jurados que expresaron temor por su vida, así como un fan de El Chapo que pidió su autógrafo y un imitador de Michael Jackson por miedo a que sea reconocido.



"Estamos satisfechos con el jurado que ha sido seleccionado", dijo Eduardo Balarezo, abogado de El Chapo. "Confiamos en que harán su tarea".



El Chapo, vestido de traje azul y camisa celeste, tomó algunos apuntes y se mostró atento, pero no expresivo.



Los nombres de los jurados permanecerán en el anonimato para preservar su seguridad. Estarán aislados parcialmente durante el juicio, y serán escoltados cada día a la corte federal de Brooklyn por alguaciles armados.



Los jurados titulares son siete mujeres y cinco hombres que incluyen:



* Una hispana de mediana edad que trabaja en una compañía de medios. El juez Cogan dijo que la mujer le habló en privado, llorando, pidiendo para ser descartada. "Tuvimos una sola rebelión", dijo el juez, que no aceptó su pedido.



"Mi preocupación es que si uno se libra con un par de lágrimas vamos a tener un mar de lágrimas", dijo Jeffrey Lichtman, otro abogado de El Chapo.



* Un inmigrante del sudeste asiático de mediana edad cuyo hijo trabaja en la policía de Nueva York. Estima que escuchar a los testigos que colaboran con la fiscalía le provocará cierto escepticismo pero que puede ser imparcial.



* Una joven de 20 y pocos años que miró la serie de El Chapo en Netflix, pero la halló aburrida.



* Una mujer afro-estadounidense de 40 y tantos años cuyo padre integró las fuerzas armadas. Dijo que no sabía lo que significaba la palabra "cartel".



* Un joven afro-estadounidense cuyo primo, con quien vive, acaba de empezar a trabajar en la policía neoyorquina. Le gustan las series televisivas policiales.



* Un joven que habla español de manera fluida. Fue atacado por un grupo de adolescentes muchos años atrás pero dice que no quedó traumatizado y que quedó satisfecho con la manera en que el tema fue resuelto por las fuerzas del orden.



* Una mujer afro-estadounidense de mediana edad que habla español fluido y cuya tía es una guardia carcelaria jubilada. Está enterada de la reciente y lujosa fiesta de cumpleaños inspirada en Barbie de las mellizas de siete años de El Chapo, cuyas fotos fueron publicadas en una cuenta Instagram atribuida a Emma Coronel, la joven esposa del acusado.

Vea: Así fue el inicio del juicio del Chapo en Nueva York



* Una mujer blanca de 40 y pico de años cuya lengua materna es el polaco y que se mudó a Estados Unidos hace más de tres décadas. Su hijo ha tenido problemas con las drogas.



* Un guardia carcelario afro-estadounidense jubilado, que ha escuchado hablar de los famosos túneles de El Chapo para transportar drogas (y uno por el cual se escapó de una prisión mexicana en 2016) y es fanático del equipo de básquetbol New York Giants.



* Una joven que miró "Narcos" y dijo que halló al agente antidroga de la DEA de la serie "buen mozo".



* Una mujer etíope de unos 50 años, que llegó de su país hace décadas. Es la única que dijo que no sabía nada de El Chapo. "No tengo ni idea" quién es, afirmó.



* Un joven no blanco de 20 y pocos años, de padres divorciados.