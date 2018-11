Elecciones EEUU: Desvincula problemas técnicos de "actividades maliciosas"

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos desvinculó hoy los problemas técnicos experimentados durante la jornada electoral de este martes de cualquier tipo de "actividad maliciosa".

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descartó durante una rueda de prensa telefónica que los impedimentos técnicos registrados a lo largo del día en puntos como la ciudad de Nueva York estén causados por acciones malintencionadas, según la información que manejan por el momento.

"Continuamos sin ver ningún tipo de indicaciones de que haya un actor malicioso detrás de estos acontecimientos", comentó el funcionario, quien explicó que "son problemas normales que pasan en casi cualquier jornada electoral".

"Estos son problemas técnicos -continuó-, retos de equipamiento. (...) No estamos viendo ninguna clase de actividad maliciosa asociada con ninguna de estas grietas en el país".

Durante el día, medios locales han recogido casos de máquinas electorales que no funcionaban, que no comunicaban los votos, que se quedaban sin batería o para las que no había cables suficientes, por lo que se reducía la disponibilidad de puntos de votación en centros de Georgia, Nueva York y Texas, entre otros territorios.

El empleado de la Administración señaló que han recibido informaciones de las autoridades locales -que gestionan los comicios en EEUU - sobre obstáculos técnicos durante el día, como en Nueva York, donde se han registrado largas colas para acudir a las urnas.

Poco antes, el mismo funcionario reconoció que se habían observado casos de desinformación malintencionada durante la jornada electoral de este martes, pero los desvinculó de cualquier influencia extranjera.

"En todas las elecciones hay quienes quieren enviar informaciones para equivocar o confundir a los votantes. Estos casos han sido rápidamente tratados por las plataformas. (...) No hemos visto vínculos con ningún agente extranjero", aseguró.

De acuerdo a este funcionario del DHS, la mayoría de los casos de desinformación han sido "accidentales".

Facebook cerró 30 de sus cuentas y otras 85 de Instagram este lunes después de que las autoridades estadounidenses alertaran de sus nexos con "entidades extranjeras".

Ayer, el DHS y la Inteligencia de EEUU., entre otros departamentos, señalaron en un comunicado conjunto que "actores extranjeros" continuaban intentando influir en los comicios.

"Los estadounidenses deberían ser conscientes de que actores extranjeros -y Rusia en particular- continúan intentando influir en el sentimiento y percepciones de los votantes a través de acciones que buscan sembrar discordia", incidieron en el comunicado. EFE