Elecciones Estados Unidos: Últimos sondeos dan victoria a republicanos

Washington, Estados Unidos.

El sondeo de percepción de voto de la firma Gallup, una encuesta cuyos resultados han sido infalibles desde hace décadas, apunta que el Partido Republicano conservará el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas que se celebran hoy en Estados Unidos.



De acuerdo con este estudio, el 50 % de los estadounidenses cree que los conservadores volverán a alzarse con la victoria en la Cámara Baja, mientras que un 44 % opina que los demócratas pasarán a ostentar la mayoría por primera vez desde 2010.

