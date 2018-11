Obama lanza duro ataque contra Trump en campaña por legislativas

Florida, Estados Unidos.

El expresidente Barack Obama destacó que Estados Unidos está "en una encrucijada" en la que hasta su "carácter" como nación corre peligro e instó a los ciudadanos a "movilizarse, organizarse y votar" el 6 de noviembre para superarla.



"Estas son las elecciones más importantes de sus vidas", los políticos siempre dicen eso, pero "esta vez es verdad", señaló Obama en un mitin este fin de semana para apoyar a los candidatos demócratas en las elecciones intermedias del 6 de noviembre.



El ex mandatario que regresó a la arena política para liderar la campaña demócrata por las legislativas, defendió una "mejor visión" de Estados Unidos que la actual, "más amable" y más "generosa", en el que la política esté al servicio de la gente.



"Una sola elección no lo cambia todo, ni elimina todos los problemas", pero será un comienzo. En sus manos está "hacer historia aquí en Florida" con sus votos, subrayó en uno de sus repetidos llamamientos a votar este martes.



Obama criticó duramente las políticas del Gobierno del presidente Donald Trump contra los inmigrantes centroamericanos.

"Un presidente no tiene que decidir quién es estadounidense y quién no, así no funciona la Constitución ni la democracia", subrayó en referencia a los planes anunciados por Trump para retirar el derecho a la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

Vea: Tropas de EEUU blindan frontera sur previo a llegada de caravana



Y sobre la caravana de centroamericanos que recorre México rumbo a EEUU, el expresidente descartó que se trate de una "amenaza existencial" para el país, como la presentan los republicanos y lamentó el "truco político" de enviar a miles de militares a la frontera supuestamente para frenar el paso a los inmigrantes.



También pasó revista a sus logros como presidente e hizo hincapié en que la gente debería preguntarse "donde empezó" la bonanza económica actual.



Obama cerró el acto electoral, en el que estuvieron todas las figuras demócratas en esta reñida campaña, empezando por el candidato a gobernador Andrew Gillum y el senador Bill Nelson.



Gillum, primer afroamericano que aspira a la gobernación en la historia de Florida, le pidió a la gente lo único que según las enseñanzas de su madre se puede pedir: "una oportunidad".