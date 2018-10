“¡Vete!”, le dicen a Trump en visita a Pittsburgh

Pittsburgh, Estados Unidos

El presidente Donald Trump visitó ayer la sinagoga de Pittsburgh, escenario del peor ataque antisemita en la historia del país, mientras unas 4,000 personas se congregaron en esa ciudad para mostrar que el mandatario no era bienvenido.

“¡Presidente del odio, vete de nuestro estado!” y “Trump, renuncia ya al nacionalismo blanco”, se podía leer en carteles exhibidos en la concentración cerca de la sinagoga del Árbol de la Vida, donde ocurrió la masacre el sábado.

Trump, acompañado de su esposa Melania, su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner, ambos judíos, encendieron una vela por cada una de las 11 víctimas. La polémica visita se produjo tras los primeros funerales desde la tragedia.

El servicio para los hermanos Cecil y David Rosenthal, de 59 y 54 años, fue el primero en honor de los asesinados en lo que es considerado un crimen de odio. También se celebraron los funerales de Jerry Rabinowitz, de 66 años, y Daniel Stein, de 71.

Trump viajó a ofrecer sus condolencias en medio del creciente debate sobre si su virulenta retórica en los mítines de campaña y en Twitter es en parte responsable de polarizar el clima político antes de las elecciones del 6 de noviembre.

“Da mucha rabia que pueda ocurrir un crimen de odio así aquí y que el líder de nuestro país no denuncie el antisemitismo, no denuncie el nacionalismo blanco, no denuncie el neonazismo. Y ese es el problema”, dijo Joanna Izenson, antes del funeral de los Rosenthal.

“Siempre va a haber antisemitismo, siempre lo ha habido, pero nunca hemos tenido un presidente de este país que no luche duro contra él”, agregó.

Trump ha culpado a los periodistas críticos de alimentar el extremismo. “Hay una gran ira en nuestro país causada en parte por la información inexacta, incluso fraudulenta, reportada en las noticias”, tuiteó.

Dejan solo a Trump

Los líderes del Congreso de ambos partidos rechazaron acompañar al presidente Trump en su visita a Pittsburgh. No solo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y la de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declinaron acudir con el mandatario; también los líderes de su propio partido, el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, y el del Senado, Mitch McConnell, según informó el diario The Washington Post.

Trump también se ofreció a visitar a la familia de Daniel Stein, un hombre de 71 años que acababa de convertirse en abuelo cuando fue asesinado a tiros en la sinagoga.

El sobrino de Stein, Stephen Halle, dijo que la familia declinó la propuesta del presidente, debido en parte a los comentarios que tras el tiroteo, cuando sugirió que la sinagoga debería haber tenido un guardia armado.

“Todo el mundo siente que fueron inapropiados”, dijo Halle. “Estaba culpando a la comunidad. Una iglesia, una sinagoga, no debería ser una fortaleza. Debe ser un lugar abierto y acogedor para sentirse seguro”, agregó.

Un grupo de líderes judíos de Pittsburgh publicaron una carta abierta en la que responsabilizaron a Trump de alentar los sentimientos nacionalistas