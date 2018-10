México blinda frontera para evitar ingreso de migrantes

Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas blindaron este lunes su frontera con Guatemala para contener el paso de miles de hondureños que buscan llegar a Estados Unidos.



México desplegó policías antimotines en la frontera, desplazó lanchas de la Marina en el limítrofe río Suchiate y soldó púas en los portones metálicos en el puente sobre el afluente, para disuadir a los hondureños de continuar la peligrosa travesía a pie.



El domingo, un hondureño murió por el impacto de una bala de goma disparada por policías mexicanos que intentaron detener a más de un millar de migrantes, según dijeron migrantes testigos en el lugar.





Los disturbios ocurrieron en el puente fronterizo entre Guatemala y México cuando un grupo de migrantes exigía a las autoridades mexicanas que les abrieran el portón para seguir hacia Estados Unidos.



Aunque socorristas y migrantes aseguraron que los policías utilizaron balas de goma, el secretario mexicano de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete, negó que la policía sea responsable del fallecimiento del joven hondureño.



Afirmó que los uniformados "presentes no portaba arma alguna, ni siquiera balas de plástico, que son consideradas no letales".



Los incidentes con la policía mexicana se dieron horas después que los migrantes hondureños superaran el cerco de seguridad del lado guatemalteco, aunque no pudieron pasar el portón de rejas para acceder al lado mexicano.





Unas seis embarcaciones de la marina mexicana recorrían este lunes las aguas del río Suchiate para evitar que los migrantes ingresen a su territorio en balsas artesanales hechas con grandes neumáticos o a nado.



Un migrante hondureño dijo a la AFP que este lunes volverían a intentar ingresar a territorio mexicano por la fuerza si las autoridades migratorias les impiden continuar el viaje a Estados Unidos.



Mientras tanto, una caravana de migrantes hondureños que inició su recorrido el 13 de octubre, continuó su camino por el estado mexicano de Oaxaca (sur) rumbo al norte, con unas 7.000 personas, según la ONU.



Un alto funcionario estadounidense dijo que su gobierno podría enviar 5,000 efectivos militares a la frontera con México para impedir la entrada de los centroamericanos, publicó el diario The Wall Street Journal.





La amenaza no frenó el avance de la caravana en México, que partió del poblado de Tapanatepec hacia la localidad de Niltepec, en Oaxaca.



"Por favor, regresen, no serán admitidos en Estados Unidos a menos que pasen por el proceso legal. ¡Esto es una invasión de nuestro país y nuestros militares los están esperando!", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en Twitter sobre la caravana migratoria.



Guatemala refuerza su frontera

La Policía Nacional Civil de Guatemala también reforzó la seguridad en el municipio de Ayutla, donde está la frontera Tecún Umán, con el envío de más agentes antimotines y puestos de registro para los que intenten llegar al puente internacional.

Los agentes registran sus pertenencias y hasta los zapatos a las personas que ingresan al largo puente de cemento.



"La seguridad y orden del municipio serán tomados desde este momento por la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Ayutla y el Ejército de Guatemala, con el fin de salvaguardar la vida de los vecinos ayutlecos", indicó el municipio de Ayutla en un comunicado.



Agregó que las instituciones decretaron una alerta preventiva para no salir de sus casas en horas de la noche y prohibieron la venta de bebidas alcohólicas.



También prohibió la venta de gasolina y otros productos inflamables a los migrantes, así como recomiendan evitar la confrontación con los migrantes hondureños.



Las entidades de esa población también se preparan para la llegada de unos 350 salvadoreños, que el domingo iniciaron una caravana con el objetivo de alcanzar suelo estadounidense.