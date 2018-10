Dejó las fotos de mujeres desnudas por las bombas

Nueva York.

Hasta 2016, la vida de Cesar Altieri Sayoc en las redes sociales no tuvo nada de especial. En Facebook publicó fotos de comidas decadentes, entrenamientos de gimnasia, mujeres con poca ropa y juegos deportivos, los estereotipos de la masculinidad de la mediana edad, publicó ayer The New York Times.

Pero el ferviente partidario de Trump, arrestado y acusado el viernes de enviar 13 bombas a opositores del Presidente, tomó un tono más oscuro y más partidista en las redes. Abrió una nueva cuenta de Twitter y comenzó a publicar enlaces a sensacionales noticias de la derecha, agregando leyendas como “Clinton rompió la elección de los aparejos expuestos”.

En Facebook, sus publicaciones dieron paso a una fuente repleta de imágenes y noticias a favor de Donald Trump, historias sobre musulmanes y el Estado Islámico, teorías de conspiración descabelladas y clips de transmisiones de Fox News.

Cesar Altieri Sayoc.

Cuando fue arrestado en Florida, Sayoc parecía encajar en el perfil demasiado familiar de un extremista moderno, radicalizado en línea y absorbido por una vórtice de furor partidista.

En las últimas semanas publicó violentas fantasías y amenazas contra varias personas a quienes se dirigían bombas, incluida la representante Maxine Waters, una demócrata de California, y el exvicepresidente Joseph R. Biden Jr.

“Pasó de publicar fotos de mujeres, bienes raíces, restaurantes y automóviles a publicar fotos de Isis, armas y personas en la cárcel”, dijo Jonathan Albright, director de investigación del Centro de Remolque para Periodismo Digital de la Universidad de Columbia. “Es un cambio notable”.

Se advirtió a Twitter al menos una vez sobre el comportamiento amenazador de Sayoc, pero no actuó. El viernes, la compañía eliminó las cuentas de Sayoc después de que fue nombrado sospechoso Facebook, que también eliminó su cuenta el viernes, condenó sus acciones en un comunicado.