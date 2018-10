Ferviente seguidor de Trump, el acusado de enviar las bombas

Washington, EEUU.

César Sayoc, el hombre de Florida sospechoso de enviar bombas caseras a personas críticas del presidente Donald Trump, es un ferviente seguidor del gobernante republicano con un intenso odio a los demócratas.

Sayoc, de 56 años y residente de Aventura, al norte de Miami, fue arrestado ayer en conexión con los artilugios explosivos enviados por correo a personalidades demócratas de alto perfil y ex altos funcionarios, dijo el director del FBI, Christopher Wray.

Sayoc, un votante republicano registrado y con pasado criminal, nacido en Nueva York y que vivía en una camioneta llena de calcomanías a favor de Trump, fue arrestado frente a un centro comercial en Plantation, Florida.

La camioneta fue confiscada y Sayoc, también conocido como César Altieri, fue acusado de cinco delitos federales, incluido el envío de explosivos y amenazas contra un expresidente, anunció el fiscal General Jeff Sessions.

Sus acciones, calificadas de “terrorismo interno” por todo el espectro político, podrían costarle hasta 48 años de prisión.

“Creemos que hemos atrapado al hombre correcto, pero aún hay muchas preguntas sin responder”, dijo Wray.

Los investigadores dijeron que las 13 bombas fueron enviadas por correo, muchas desde un centro del Servicio Postal en Florida, y que Sayoc fue identificado después de aislar una de sus huellas dactilares en el paquete que remitió a Waters, y de extraer rastros de ADN que dejó en una de las bombas caseras.

Los paquetes bomba fueron interceptados desde el lunes en medio de una tensa campaña para las legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, vistas como un referendo sobre la gestión de Trump y los republicanos, que pueden perder el control del Congreso. Dentro de algunos de esos paquetes, el sospechoso incluyó una fotografía de su destinatario marcada con una X roja, y en todos ellos había bombas caseras confeccionadas con tuberías de plástico, “un pequeño reloj, una pila, cables y material activo”.

Objetivos.

El director del FBI confirmó que al menos 13 paquetes mandados supuestamente por Sayoc contenían “dispositivos explosivos improvisados” que no explotaron, y descartó que estos pudieran ser “falsos”, como indicaba una teoría de la conspiración difundida en las redes sociales.

“Aún estamos tratando de determinar si habrían funcionado o no..., pero contenían material activo... que podría ser peligroso para el público”, explicó Wray.

Entre los destinatarios de los paquetes estaban Obama, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exfiscal general Eric Holder, el exdirector de la CIA John Brennan, la congresista demócrata Maxine Waters, el multimillonario George Soros y el actor Robert De Niro.

El escrito de acusación cita también otros tres paquetes interceptados ayer y dirigidos al exdirector de Inteligencia Nacional de EEUU, James Clapper, y los senadores demócratas Kamala Harris y Cory Booker; aunque no menciona otro sobre sospechoso hallado también ayer y dirigido al donante progresista Tom Steyer.

Cesar Sayoc, el hombre de Florida sospechoso de enviar bombas caseras. Foto: Twitter

Trump seguirá duro.

El presidente aseguró ayer que no planea suavizar el tono de su discurso político y evitó asumir ninguna “culpa” por el suceso, aunque reconoció que el sospechoso era un simpatizante suyo.

En declaraciones a los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump respondió a la pregunta de si estaba dispuesto a comprometerse a rebajar su tono retórico durante los días que quedan para las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

“He sido bastante suave hasta ahora, si quieren saber la verdad. Realmente, podría endurecerlo (mi discurso), porque como saben, los medios han sido extremadamente injustos conmigo y con el Partido Republicano”, afirmó Trump.

El mandatario rechazó que haya cualquier conexión entre los frecuentes ataques verbales que dirige a la oposición y las acciones de Sayoc. “No hay ninguna culpa (que asumir por mi parte)”, zanjó.

Trump aseguró no haber visto las fotografías suyas que cubrían las ventanas de la furgoneta de Sayoc: “No me he visto en la furgoneta, pero he oído que era una persona que me prefería a mí en lugar de a otros”.

Cuestionado acerca de si planea telefonear a algunas de las víctimas de los intentos de ataque, como el expresidente Obama o la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, Trump replicó: “Creo que probablemente pasaré”.