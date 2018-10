Save the Children pide medidas "urgentes" para proteger a niños de caravana

México.



Save the Children pidió este jueves activar "mecanismos urgentes" que protejan la integridad de los niños que participan en la caravana de migrantes hondureños que atraviesa México rumbo a Estados Unidos, y que no sean detenidos por las autoridades.



En un boletín, la organización hizo un "enérgico llamado para que no se prive de la libertad a las personas migrantes que permanecen en Tapachula, (estado de) Chiapas, donde llegaron como parte de la caravana".



Pidió que la petición debe ser especialmente efectiva en el caso de niñas, niños, adolescentes, dado que se debe considerar "el interés superior de la niñez, por encima de su calidad migratoria".

Los menores que llegaron a México como parte de este éxodo masivo requieren protección internacional, y las autoridades del país -federales, estatales y locales- deben activar mecanismos para ponerse en contacto con ellos y salvaguardar su integridad, argumentó la coordinadora de Incidencia Política de Save the Children, Ivonne Piedras.



La organización también pidió al Estado mexicano que brinde información "clara y transparente" sobre el número de menores que se encuentran en las estaciones migratorias del estado de Chiapas, entre las que se encuentran la Siglo XXI, la más grande del país.



El pasado viernes, la caravana de hondureños -nacionalidad de la mayoría de los migrantes, aunque también hay personas originarias de otros países centroamericanos- cruzó la valla fronteriza que separa Guatemala de México.



Miles de ellos pidieron refugio en México, mientras que otros decidieron continuar su camino rumbo a Estados Unidos, y actualmente se encuentran a la altura de la localidad de Mapastepec (Chiapas).



De acuerdo con cifras del refugio para migrantes de Suchiate, fronterizo con Guatemala, de los 7.125 migrantes que entraron al país hay 1.500 niñas y 900 niños.