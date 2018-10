FBI investiga artefacto explosivo hallado en residencia de multimillonario Soros

Nueva York, Estados Unidos.



La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha iniciado una investigación sobre un artefacto explosivo hallado hoy en el buzón de la residencia del multimillonario y filántropo estadounidense George Soros, al norte del estado de Nueva York.



La oficina del FBI en Nueva York informó a través de su cuenta en Twitter que se hizo cargo del caso y que no hará comentarios en este momento sobre el incidente.



"Estamos conduciendo una investigación en y alrededor de una residencia en Bedford, Nueva York. No hay una amenaza a la seguridad del público y no tenemos más comentarios en este momento", señala el mensaje.



Un empleado de Soros halló ayer tarde el paquete en el buzón de la residencia, en los suburbios al norte del estado, y aseguró a las autoridades que le pareció ser un dispositivo explosivo, por lo que lo llevó a un área boscosa y llamó a la policía.

Una llamada de alerta



La policía de Bedford, una acomodada localidad al norte del condado de Westchester, recibió la llamada en torno a las 15.45 hora local y agentes federales y estatales se personaron en el lugar del suceso, en un pueblo llamado Katonah.



Una fuente policial confirmó al diario New York Times que el aparato estaba cerca de la casa del millonario de 88 años, quien no estaba presente en ese momento, y como no estalló por sí mismo, los técnicos de la brigada de bombas "lo detonaron proactivamente".



No se ha determinado aún si el paquete fue enviado por correo o fue colocado en el buzón y hasta el momento no hay sospechosos.



Soros es un filántropo y activista político que se hizo rico a través de los fondos de inversión y que dona millonarias cantidades de dinero para apoyar causas progresistas y candidatos demócratas.



Su activismo político lo ha hecho blanco frecuente de grupos de extrema derecha, pero las autoridades aún no han informado si están investigando algún grupo en concreto. EFE