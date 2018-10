Pompeo lanza dura advertencia contra caravana de migrantes

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de México debe tomar acción oportuna en torno a la caravana de migrantes centroamericanos que camina rumbo a la frontera de Estados Unidos y resolver así una situación que viola su soberanía, afirmó el Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.



Asegurando que en los pasados dos días ha conversado en dos ocasiones con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, expresando la posición estadounidense, Pompeo emitió ayer un mensaje duro advirtiendo que EEUU no permitirá que la caravana entre a su país.





"La caravana migrante está violando la soberanía, las leyes y los procedimientos migratorios de México. El presidente Trump no soportará que esto le ocurra a Estados Unidos", dijo Pompeo durante un mensaje a la prensa en el Departamento de Estado en el que no tomó preguntas.



"He hablado dos veces durante los dos días pasados a mi contraparte el Secretario de Relaciones Exteriores Videgaray. Confiamos que los líderes mexicanos saben cuales son los pasos para resolver esta situación y les urgimos a que tomen acción oportuna de su parte", dijo.



En su mensaje de este martes, Pompeo fue aún más duro contra las integrantes de la caravana insistiendo que la entrada ilegal les será impedido pero fue más allá asegurando que el proceso de asilo les esta abierto en México y en otros países pero evitó mencionar a EEUU.



"Si solicitan el estatus de refugiados una solución permanente es posible en México o en un tercer país. Pero les digo con certidumbre que estamos determinados que una entrada ilegal a Estados Unidos por parte de esta caravana no será posible", dijo Pompeo este martes.

"Estados Unidos tiene también un mensaje para quienes son parte de esta caravana o de cualquier caravana que siga. No serán exitosos en entrar ilegalmente. No importa que. Repito: La caravana no cruzará ilegalmente nuestra frontera Sur bajo ninguna circunstancia", dijo.



También el más alto diplomático estadounidense aseguró que no tienen ninguna certeza de la identidad de las personas que viajan en la caravana de migrantes centroamericanos que actualmente aún está recorriendo el territorio del Estado mexicano de Chiapas.



Desde la semana pasada, el Presidente Trump ha advertido que la caravana representa una embestida contra su país asegurando que existen pandilleros dentro de sus filas así como personas de Medio Oriente, algo sobre lo que no existe ninguna prueba.