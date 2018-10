Caravana de migrantes avanza en México hacia EEUU

Donald Trump reitera que no aceptará en su país caravana El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró ayer que se está haciendo todo lo posible para “detener la embestida” de miles de migrantes hondureños que marchan en caravana desde México hacia Estados Unidos. “Todo lo posible se está haciendo para detener la embestida de migrantes ilegales a nuestra frontera sur”, escribió el mandatario e Twitter. “Esas personas deben primero solicitar asilo en México, y si no lo hacen Estados Unidos los rechazará”. “La caravanas es una vergüenza para el Partido Demócrata. Cambien AHORA las leyes migratorias”, agregó en un segundo tuit tras haber acusado el sábado a los demócratas de haber alentado las migraciones masivas hacia Estados Unidos. “Debo pedir, en los términos más enérgicos, a México que frene esta embestida, y si no es capaz de hacerlo llamaré al Ejército estadounidense y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR”, había advertido el jueves el Presidente.