Detienen en España a un juez peruano fugitivo de la ley

Lima.



Un juez expulsado de la Corte Suprema peruana que huyó del país cuando iba a ser procesado por corrupción fue detenido ayer en España, informó el presidente peruano Martín Vizcarra.



“El ex juez supremo César Hinostroza ha sido capturado por la policía Española e Interpol Perú”, dijo la Presidencia en su cuenta de Twitter, citando a Vizcarra.



La Policía española confirmó en Madrid la detención de Hinostroza y dijo que estaba ahora a disposición de la Audiencia Nacional, tribunal que se encarga de las extradiciones.



El presidente peruano había instado el jueves a España a detener y devolver a Perú a Hinostroza, acusado de ser el cabecilla de una mafia de venta de sentencias y tráfico de influencias en el poder judicial, que salió a la luz por la difusión en la prensa de audios de comprometedoras conversaciones telefónicas de jueces en julio.



“Con la orden de captura tramitamos la alerta roja... Hoy (viernes) en horas de la madrugada fue capturado”, declaró a la televisión Vizcarra, quien ha volcado sus energías al combate contra la corrupción desde que asumió el poder hace siete meses.



El mandatario lanzó una propuesta de reformas constitucionales tras el escándalo en el poder judicial y ha dicho que los casos de corrupción “ponen en peligro a la democracia” y a la economía de Perú.



El gobierno peruano ofreció una recompensa de 40,000 soles (unos 12,000 dólares) por Hinostroza, de 62 años, quien debía ser juzgado por liderar una “organización criminal” y otros delitos después de que el Congreso lo destituyó hace dos semanas.



Vizcarra contó al canal RPP que habló por teléfono con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el caso del juez fugitivo, quien escapó hace 12 días con la complicidad de una inspectora de migraciones cruzando al vecino Ecuador, desde donde viajó a España pasando por Ámsterdam.



El mandatario condenó que el exjuez pidiera asilo en Madrid, afirmando que no se trata de un tema político, sino netamente judicial.



“Con toda la frescura del mundo está pidiendo asilo, no corresponde, no hay ninguna persecución, es un tema estrictamente judicial, de combate a la corrupción”, declaró Vizcarra a TV Perú.