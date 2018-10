Más de 700 hondureños han retornado de forma voluntaria, asegura el Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.



La caravana de hondureños que salió de San Pedro Sula ya reporta el retorno voluntario de más de 700 personas, aseguró ayer el Gobierno.



En declaraciones a la prensa, la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, confirmó los datos del Instituto Nacional de Migración que, del 15 al 19 de octubre, han retornado 736 hondureños desde Guatemala.



De los 736, los adultos que retornaron son 461 y 275 niños. Los datos revelan, según Migración, que los hondureños poco a poco van retornando tras haber salido motivados por la promesa de una visa humanitaria.



Guatemala, por su parte, reporta que son 644 los que han salido voluntariamente de ese país.

Advertencias de Trump



El presidente Donald Trump afirmó ayer que un “porcentaje bastante grande” de los migrantes que participan en la caravana que arrancó en Honduras y avanza en dirección norte “son delincuentes”.



“Muchas de esas personas, un porcentaje bastante grande son delincuentes. Quieren venir a nuestro país y son delincuentes. Eso no sucederá en mi mandato. No sucederá”, afirmó el Presidente a periodistas.



En ese sentido, Trump reiteró su amenaza de enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera con México para evitar la entrada de los más de 3,000 migrantes que integran la caravana, en su mayoría hondureños, en caso de que lleguen al límite sur de EEUU.



El jefe de la Casa Blanca aclaró, además, que en esta ocasión no desplegará a la Guardia Nacional, como en la última ocasión, sino a una de las ramas de las Fuerzas Armadas. “No es la Guardia (Nacional), vamos a llamar a los militares y vamos a tener a los militares desplegados”, dijo.