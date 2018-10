Buscan a exnovio que mató a su novia supuestamente porque lo dejó

Monterrey, Nuevo León.



Un ex novio de la mujer asesinada el lunes pasado en el motel Scala es buscado por agentes de la Policía Ministerial como el principal sospechoso.



Una fuente aseguró que el presunto homicida tiene su domicilio en la Colonia Fernando Amilpa, en Escobedo.



La vivienda se localiza a unos 3 kilómetros de donde se cometió el crimen de Debanhi Sarahí Campbell Zárate, de 24 años.



Campbell Zárate trabajaba como bailarina del bar D'Sex Showgirl, conocido como Desextres, en el Centro de la Ciudad.



Trascendió que el homicida tenía una relación de noviazgo con la mujer, pero días antes la ahora fallecida lo había terminado, lo que molestó al hombre.



Se dijo que el nombre "César", que fue escrito en la pared del baño del motel en donde se cometió el asesinato, aparentemente lo escribió el homicida para responsabilizar a un amigo de su ex novia.



Se dijo que el sospechoso responde al nombre de Miguel Ángel.



Luego de que la víctima fue identificada y tras entrevistar a sus familiares, salió a relucir la relación violenta que mantenían, lo que llevó a la mujer a terminar su noviazgo.



Aparentemente, Miguel Ángel habría citado a su ex novia para tratar de reconciliarse y la llevó al motel Scala, ubicado sobre la Carretera a Laredo.



Luego de ingresar a uno de los cuartos se desató una discusión que terminó con el asesinato de Campbell Zárate, quien fue golpeada y estrangulada con un cable.



Con la información recabada, los agentes ministeriales ubicaron una casa en la Colonia Fernando Amilpa, pero no hallaron al presunto homicida. AFP