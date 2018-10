Periodista del Washington Post fue decapitado en Turquía

Estambul, Turquía.

El periodista saudí Jamal Khashoggi fue torturado antes de ser "decapitado" en el consulado de su país en Estambul, afirmó este miércoles el periódico Yeni Safak, que cita una grabación sonora de los hechos.



Khashoggi, crítico con el régimen saudí, acudió al consulado el 2 de octubre con el fin de realizar unos trámites administrativos para su boda. Desde entonces no se tienen noticias de él.



El diario Yeni Safak afirma haber tenido acceso a grabaciones de audio y sostiene que Khashoggi fue torturado durante un interrogatorio y que los agentes saudíes le cortaron los dedos.





Fue "decapitado", según el diario progubernamental, que no precisa cómo accedió a las grabaciones.



Las autoridades turcas acusan a Riad de haber ordenado asesinar al periodista a manos de un equipo enviado al lugar. Los saudíes lo desmienten.



Antes, algunos medios de comunicación, como el Washington Post, para el que escribía Khashoggi, informaron de la existencia de grabaciones sonoras y de vídeo que prueban que el periodista fue "interrogado, torturado y asesinado" en el interior del consulado, antes de que su cuerpo fuera desmembrado.





Es la primera vez que un medio de comunicación turco afirma haber accedido a estas grabaciones.



Según Yeni Safak, el cónsul saudí Mohammad Al Otaibi dice en una de las grabaciones: "Hagan esto fuera, me van a causar problemas". Un individuo no identificado le contesta: "Si quieres vivir cuando vuelvas a Arabia cállate".



Al Otaibi se fue de Estambul el martes.



El portal digital Middle East Eye cuenta, citando una fuente que tuvo acceso a la grabación sonora de los últimos momentos del periodista, que Khashoggi fue llevado a la oficina del cónsul.



Según esta fuente, "no hubo un intento de interrogatorio. Habían venido a matarlo" y al propio cónsul lo sacaron del cuarto.

Un médico forense, identificado como Salah al-Tubaigy y que formaba parte de la quincena de saudíes enviados por Riad a Estambul ese día según varios medios, comenzó a cortar el cuerpo de Khashoggi todavía vivo, según la fuente de Middle East Eye.



Mientras lo hacía Tubaigy se puso a escuchar música a través auriculares. "Cuando hago este trabajo escucho música. Ustedes también deberían hacerlo", se le escucha decir en la grabación, según la misma fuente.



El asesinato duró siete minutos, afirma Middle East Eye.



Medios estadounidenses afirmaron que Arabia Saudita sopesaba reconocer la muerte del periodista durante un interrogatorio en el consulado.