Rusia hará tres vuelos no tripulados antes de lanzar una nueva misión a la EEI

Moscú.



La agencia espacial rusa Roscosmos planea tres lanzamientos de cohetes Soyuz antes de enviar una nueva misión con cosmonautas y astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) a principios de diciembre, informó hoy el director ejecutivo de esta institución, Serguéi Krikaliov.



"Planeamos la próxima misión tripulada para principios de diciembre, pero antes queremos llevar a cabo tres lanzamientos no tripulados. Queremos asegurarnos de que nuestros astronautas y cosmonautas estén seguros", señaló Krikaliov en una rueda de prensa televisada desde el Centro de Entrenamiento Cosmonáutico Yuri Gagarin, en las afueras de Moscú.



Se trata de un lanzamiento desde la estación espacial de Kourou, en la Guayana francesa, de un vehículo no tripulado y de un carguero Progress, explicó el director ejecutivo de Roscosmos.



Esas pruebas con el cohete portador Soyuz-FG son necesarias antes de emplearlo de nuevo para llevar una nave Soyuz al espacio, recalcó.



El portador Soyuz FG fue el que lanzó el pasado 11 de octubre a la Soyuz MS-10 al espacio desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán, pero después de dos minutos de ascenso se produjo un fallo durante la separación de la primera etapa que obligó al cosmonauta Alexéi Ovchinin y el astronauta de la NASA Nick Hague a iniciar un aterrizaje de emergencia.



La cápsula recuperable se eyectó y, tras descender de modo balístico, aterrizó a unos 25 kilómetros de la ciudad de Zhezkazgán, sin que los dos tripulantes resultaran heridos.



La causa preliminar del fallo, que investiga una comisión especial, fue el golpe de un elemento lateral, parte de la primera etapa del cohete, cuando se estaba separando de la segunda etapa.



Krikaliov confirmó hoy este extremo, y dijo que una "situación similar ocurrió en 1986, cuando la primera etapa golpeó a la segunda y el lanzamiento normal del cohete fue interrumpido".



Los datos telemétricos recibidos en Tierra se parecen a lo ocurrido entonces, dijo, algo que parecen probar datos de una cámara especial que demuestra que una parte de la primera etapa del cohete golpeó la segunda.



Krikaliov indicó que, aunque no sea en el próximo vuelo tripulado, el cosmonauta Alexéi Ovchinin y el astronauta de la NASA Nick Hague, "irán juntos" a la EEI porque se han entrenado juntos y trabajan bien juntos.



"Quizás se sume alguien más", señaló.



Ovchinin, también presente en la rueda de prensa, indicó que él está listo para volar a la EEI.



"Lo estaba justo después de aterrizar y lo estoy ahora, por supuesto", afirmó, y dijo que quiere partir al espacio "cuanto antes.