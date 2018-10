Pence exige a Guatemala frenar caravana de migrantes

Washington, Estados Unidos.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, habló hoy por teléfono con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sobre la caravana de migrantes hondureños que avanza hacia su país, y le exigió que "coopere" con Washington para controlar los flujos migratorios.



Además de telefonear al mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, Pence habló también "con el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, sobre el estatus de la caravana de migrantes", dijo a Efe un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



"(Pence) reiteró su mensaje de la semana pasada, de que es imperativo que los países del Triángulo Norte cooperen eficazmente para resolver la crisis actual", añadió la fuente.

La embajada estadounidense en Guatemala también está "en contacto con las autoridades federales y locales" en lo relativo a la caravana de migrantes, de acuerdo con el portavoz.



Por su parte, una portavoz del Departamento de Estado aseguró a Efe que el Gobierno estadounidense está "en contacto con las autoridades mexicanas" para hablar sobre la caravana, que avanza por Guatemala rumbo a México con el fin de llegar a Estados Unidos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con cortar de "inmediato" los fondos de ayuda que su país proporciona a Honduras si la caravana de migrantes no se detiene antes de llegar a territorio estadounidense.



"¡EEUU ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) de que si la gran Caravana de personas que se dirige a EEUU no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!", advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

Pence precisó más tarde en un tuit que había conversado por teléfono con Hernández, para dejarle claro que "no habrá más ayuda si la caravana no se detiene".





"Le dije que Estados Unidos no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía", indicó Pence.



Miles de hondureños, hombres, mujeres y menores, cruzaron ayer la frontera guatemalteca de Agua Caliente y se dirigieron hacia Esquipulas, para continuar su caminata en busca de mejores condiciones de vida.EFE