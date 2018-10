Caravana de migrantes avanza hacia México vigilada por Policía

Ciudad de Guatemala.

La caravana de miles de migrantes hondureños que salió el sábado de su país y que se encuentra ya en Guatemala retomó su camino rumbo a Estados Unidos vigilada por una fuerte presencia policial.



Las personas, unas 2,000 y entre las que hay varios menores de edad, durmieron en una escuela y en un polideportivo del departamento guatemalteco de Chiquimula, a donde llegaron la noche del lunes tras cruzar a pie la frontera.





La falta de organización provocó que los habitantes del lugar tomaran la iniciativa y esta misma mañana les dieron café y pan dulce para poder desayunar.



Algunos, desde bien temprano, se acercaron a la Basílica de Esquipulas a rezar y pedir protección para el viaje, que emprendieron el sábado a pesar de que los Gobiernos de Guatemala y México amenazaron con no dejarles pasar si no cumplían con los requisitos legales migratorios.



El Ejército de Guatemala puso a disposición de los migrantes tres camiones para que voluntariamente regresaran a la frontera con Honduras y muchos decidieron regresar por la incertidumbre, aunque la mayoría continuaron.



Después de cantar el himno hondureño, la caravana, con una bandera negra al frente, emprendió de nuevo la ruta, vigilada por una fuerte presencia policial.

El sábado, alrededor de un millar de hondureños, entre hombres, mujeres y niños, comenzaron una caravana que salió desde San Pedro Sula, ciudad del norte de su país, con la idea de llegar a Estados Unidos, incluso a Canadá, aduciendo razones de seguridad y la búsqueda de mejores condiciones de vida.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con retirar "de inmediato" los fondos de ayuda que su país proporciona a Honduras si la caravana hondureña de migrantes no se detiene antes de llegar a territorio estadounidense.



"¡EEUU ha informado firmemente al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran Caravana de personas que se dirige a EEUU no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!", advirtió Trump en su cuenta oficial de Twitter. EFE