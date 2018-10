Corte de Nueva York da 120 días a niña hondureña para salir de EEUU

Nueva York, Estados Unidos.

La corte de inmigración en Nueva York aprobó una salida voluntaria para Fernanda Jacqueline Dávila, la niña hondureña de dos años que fue detenida tras cruzar la frontera de forma indocumentada.

La menor se presentó ante una corte de inmigración en Nueva York a inicios de esta semana tras ser separada de su abuela al cruzar ilegalmente la frontera de EEUU.

Alison Dávila, madre de la niña y residente en Honduras, tenía temor de que su hija fuese dada en adopción en EEUU, porque "si la niña no decía nada, el juez tomaría una decisión. Pero el juez le dio salida voluntaria a la niña. Le dieron 120 días para que regrese".

La hondureña le dijo al periodista Jorge Ramos, durante una entrevista concedida a la cadena Univisión, que "desde el mes de julio la niña está sola".

Explicó que, cinco meses atrás, "mi mamá me estuvo pidiendo de por favor se le prestara a la niña, para llevársela, que en dos meses me llevaría a mí y a la otra niña que yo tengo. Yo no quería dejársela, pero ella me dijo que le hiciera el favor porque ella quería pasar".

"La niña aún no sabe muchas cosas, está inocente. La niña solo llora pidiendo que quiere venirse con mamá (...) Ella sabe de que yo soy su mamá, aunque me dice ‘Michel’. Me dice que quiere estar con ‘manita’ (es decir) su otra hermana", expresó Dávila.



Dávila manifestó que habla semanalmente con su pequeña Fernanda; los miércoles y viernes.



"Tengo 21 años y nunca he querido irme para EEUU. La gente decide irse por el problema económico. Aquí el trabajo es muy escaso. Me dijeron que dentro de cuatro meses pueden traer a mi niña. En esos días puede que me la manden", afirmó.

"Ni un niño se merece esto, porque a los niños los enferman psicológicamente. Niños que necesitan estar con sus papás. Yo no le he notado nada diferente en mi hija, pero mi mamá (que permanece en Atlanta, Georgia) ha querido hablar con la niña y esta ya no habla con ella", puntualizó.

LEA: Niña hondureña de dos años comparece ante corte de inmigración



El caso contra la menor hondureña causó indignación entre los defensores de los derechos de inmigrantes después de que llegara a la corte con un abogado y se sentara frente a un juez que le preguntó: "¿Cuántos años tienes? ¿Hablas español?". La pequeña rompió en llanto y tuvo que ser consolada por su tutor durante la audiencia.



La niña hondureña es una de los cientos de menores inmigrantes que aún no han sido reunidos con sus familiares tras ser separados en la frontera por la denominada política 'tolerancia cero' implementada por el Gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes.



Los activistas proinmigrantes y varios senadores estadounidenses han denunciado el sistema de las cortes de inmigración que obliga a los menores a comparecer ante jueces y seguir los procedimientos de deportación mientras están separados de sus padres.



Estos menores no tienen el derecho a tener un abogado asignado por la corte y 90% son regresados a su país de origen sin la intervención de un defensor, según la agrupación Kids in Need of Defense, que les provee representación jurídica.



En Honduras, los abuelos paternos de Fernanda solicitaron a las autoridades estadounidenses regresar a su nieta a su país, luego de que la abuela materna de la menor la llevara con ella ilegalmente a los Estados Unidos.



El juez concedió la petición de los abuelos y Fernanda será retornada en las próximas semanas junto a su familia.



Según datos del grupo pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), 13,800 niños se encuentran detenidos a nivel nacional, cuando al principio de la crisis migratoria en mayo pasado había aproximadamente 2,400.