EEUU pide respuestas a Arabia Saudí sobre el periodista desaparecido

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que ha hablado con los "más altos niveles" del Gobierno de Arabia Saudí sobre el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, mientras que su Ejecutivo negó haber tenido "conocimiento previo" de que el reportero iba a desaparecer.

En declaraciones a periodistas en el Despacho Oval, Trump aseguró que había hablado "más de una vez" sobre el caso con las autoridades saudíes, sin identificar a sus interlocutores, pero reconoció que no tiene claro si Khashoggi fue asesinado, como afirman sus amigos.

"No me gusta este tema", afirmó el mandatario.

"Es una situación muy triste, muy mala. No podemos permitir que esto le ocurra a los periodistas, a nadie. Y vamos a llegar hasta el fondo de esto (...). Es una situación muy seria para nosotros, para esta Casa Blanca", agregó.

La Casa Blanca reveló después que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, hablaron este martes sobre el tema con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Asimismo, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, telefoneó después al príncipe saudí para "reiterar la petición estadounidense de información" sobre la desaparición de Khashoggi, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"En ambas llamadas, pidieron más detalles y que el Gobierno saudí sea transparente en el proceso de investigación", añadió Sanders.

El diario The Washington Post informó hoy de que los servicios de inteligencia estadounidenses conocían los planes del Gobierno de Arabia Saudí para arrestar a Khashoggi, después de interceptar comunicaciones de funcionarios del país árabe.

Preguntado al respecto, un portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, apuntó que "Estados Unidos no tuvo conocimiento previo de la desaparición" del reportero, aunque no quiso dar más detalles para no comprometer a las agencias de inteligencia.

"Seguimos viendo informes contradictorios sobre lo que ha pasado, y nuestra posición es que es absolutamente esencial que haya una investigación exhaustiva y que se publiquen los resultados de esa investigación cuando concluya", añadió Palladino en una rueda de prensa.

Trump reveló hoy que quiere "invitar a la Casa Blanca" a la prometida de Khashoggi, la ciudadana turca Hatice Cengiz, quien esperaba al periodista fuera del consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre, cuando el comunicador entró allí para obtener documentos relacionados con su boda y no se volvió a saber de él.

El presidente señaló que ha visto la columna que Cengiz publicó en la edición de hoy del diario The Washington Post, en la que reclamó a Trump y a su esposa, Melania, que ayuden a "arrojar luz" sobre la desaparición de su prometido.