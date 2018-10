En vivo: Huracán Michael toca tierra en Florida con vientos catastróficos

Florida, Estados Unidos.

El huracán de categoría 4 Michael tocó hoy tierra cerca de Mexico Beach, en el noroeste de Florida, zona donde se registra una marejada ciclónica "mortal" y vientos "catastróficos", informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



En un boletín especial, el NHC indicó que el ciclón mueve vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas superiores, y se dirige rumbo nornoroeste a 22 km/h.





"Se espera que el huracán Michael sea la tormenta más destructiva que azota el 'panhandle' de Florida en un siglo", dijo el gobernador Rick Scott. "A lo largo de nuestra costa, las comunidades verán una devastación inimaginable".



"El Centro Nacional de Huracanes (NHC) espera una marejada de entre 9 y 13 pies (2,7 a 3,6 metros)", añadió. "El agua llegará varias millas tierra adentro y podría fácilmente alcanzar los techos de las casas".



Cientos de miles de personas recibieron entre el lunes y el martes órdenes de evacuación obligatoria, pero el gobernador dijo el miércoles a los residentes que aquellos que ya no se fueron deben quedarse en sus casas porque ya es muy tarde.



"El momento de evacuar las zonas costeras ya pasó. Refúgiense y sean cuidadosos", añadió. "No salgan en medio de esto. No lo sobrevivirán, es mortal".



Unas 30,000 personas ya habían perdido el servicio eléctrico hacia media jornada, a medida que la tormenta se aproximaba a la costa.



Michael llega con vientos máximos sostenidos de 230 Km por hora, es decir categoría 4 de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el NHC.



Estado de emergencia



"Estamos muy bien preparados", declaró el martes el presidente Donald Trump, que emitió una declaración de estado de emergencia para Florida, lo que permite liberar fondos federales.



Los avisos y recomendaciones de vigilancia del NHC por Michael abarcan a Florida, Alabama, Misisipi y las dos Carolinas.



Según el NHC, se espera que Michael gire hacia el nororeste antes de tocar tierra y luego hacia el noreste esta tarde o esta noche.

Con una velocidad de traslación menor pero debilitado, Michael se dirigirá hacia el noreste a través del sureste de Estados Unidos a partir de esta noche o el jueves y luego se alejará de la parte media de la costa atlántica de EEUU el viernes.



Scott dijo que este es el peor ciclón que se "haya visto en el Pandhandle en 100 años".



El año pasado, una serie de huracanes catastróficos azotó el Atlántico occidental. Los más arrasadores fueron Harvey en Texas, Irma en el Caribe y Florida, y María, que azotó el Caribe y dejó casi 3,000 muertos en el territorio estadounidense de Puerto Rico.



La temporada de huracanes del Atlántico termina el 30 de noviembre.