Video: Michael comienza a causar destrucción en Florida

Florida, Estados Unidos.

Los vientos del huracán Michael, de categoría 4, subieron a 240 km/h, horas en su trayectoria hacia la costa noroccidental de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



Michael se encuentra uno 80 km al sursuroeste de Panama City (Florida), 90 km al oestesuroeste de Apalachicola (Florida) y se desplaza rumbo nornoreste a 22 kilómetros por hora.





Desde hace años no llega a la zona del "Panhandle" de Florida un huracán como Michael, que ha ido fortaleciéndose desde que este martes se adentró en el Golfo de México y hoy de madrugada llegó a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5 (que se alcanza cuando los vientos superan los 252 km/h) .



En su último boletín, los expertos del NHC explicaron que los datos recabados por un avión "cazahuracanes" apuntan a un mayor fortalecimiento del ciclón, que genera rachas de viento todavía más intensas, que medios locales estiman en 280 km/h.





El nivel del mar sigue "aumentando rápidamente" a lo largo de la costa de la región floridiana del Pandhandle, y una estación del Servicio Oceánico Nacional en Apalachicola reportó una subida de 1,5 metros sobre el nivel del mar.



Sin embargo, las previsiones de los meteorólogos apuntan a que el nivel del mar podría subir en las próximas horas hasta 4,2 metros en la región debido a los fuertes vientos, la marejada ciclónica que provoca el ciclón y la subida de la marea, prevista para esta tarde.



A este hecho hay que sumar que se prevén acumulaciones de lluvia de hasta 30,4 cm en algunas zonas, especialmente en la zona de Panama City, que se encuentra 935 km al noroeste de Miami.

El gobernador de Florida, Rick Scott, dijo hoy en rueda de prensa este es el peor ciclón que se "haya visto en el Pandhandle en 100 años" y alertó a los que no obedecieron la orden de evacuación obligatoria que ya es "demasiado tarde" para abandonar la zona y les instó a buscar refugio "inmediatamente".



"No salga a la calle en medio de esto (...) No va a sobrevivir. Es mortal", dijo Scott, quien ordenó el despliegue de 2,500 integrantes de la Guardia Nacional de Florida para participar en operaciones de ayuda humanitaria, mantenimiento de la seguridad y búsqueda y rescate de personas.



Tras tocar tierra, el NHC prevé que Michael se dirigirá hacia el noreste a través del sureste de Estados Unidos a partir de esta noche o el jueves y luego se alejará de la parte media de la costa atlántica del país el viernes.