Estadounidense defiende a hispanas atacadas por hablar español

Colorado, Estados Unidos.

Una joven estadounidense confrontó a una mujer que insultó a dos hispanas por hablar español en un supermercado de la ciudad de Rifle, Colorado, en un hecho registrado en un video que se ha viralizado en redes sociales.

Las imágenes llevaron al arresto de Linda Dwire, una mujer que atacó a las hispanas tras escucharlas hablar en español y que fue encarada y denunciada por Kamira Trent, una estadounidense que salió en defensa de las jóvenes.

Fabiola Velásquez, una de las jóvenes agredidas relató a Univision que el hecho ocurrió el pasado lunes. La mexicana estaba platicando con su amiga en un pasillo del supermercado cuando la mujer las increpó.

"Con voz muy agresiva y apuntándonos a la cara nos dijo que si vivíamos aquí, teníamos que hablar puro inglés, que no tenemos que hablar español".



En ese momento, Trent intervino para defenderlas. "Voy a llamar a la policía. Deja en paz a estas mujeres. Vete", se escucha decir a la joven estadounidense a la agresora.



La mujer le responde que ella "pertenece a una generación diferente".



"No, en absoluto. Yo soy respetuosa. No se acosa a la gente", le responde Trent.



" as a arruinar tu país. ¿Sabes qué? Vas a perder este país", dice la agresora.

Trent le advierte que si no se va llamará a la policía y la acompaña discutiendo por el pasillo para asegurarse que deje en paz a las hispanas.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales donde los usuarios aplaudieron a Trent por defender a las jóvenes mexicanas. Dwire fue arrestada por acoso.