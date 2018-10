Claves del hackeo de Facebook que afectó 50 millones de cuentas

California, Estados Unidos.

La falla de seguridad revelada el viernes 28 de septiembre por Facebook, que le valió la apertura de una investigación por parte del regulador irlandés, afectó a casi un centenar de millones de usuarios en el mundo.

Esto es lo que sabemos:

2 ¿Para qué se hizo?

Debido a que podían acceder a las cuentas como si fueran los propietarios, potencialmente los hackers podían ver toda la información e incluso modificarla, publicar, comentar...



Facebook dijo que no saben exactamente para qué accedieron los hackers o si hicieron algo con las informaciones.



Según los primeros hallazgos, los piratas informáticos no parecieron acceder a mensajes privados ni postear publicaciones. Las contraseñas no estuvieron comprometidas y tampoco la información bancaria.



A menudo sucede que los piratas informáticos revenden información en la "dark web", una parte oculta de internet cuyo contenido no está indexado por los motores de búsqueda.