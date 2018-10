Bolivia sufre revés en litigio por salida al océano Pacífico

La Haya.



Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, falló ayer la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, un revés para el presidente boliviano, Evo Morales, quien aseguró que su país nunca renunciará a esta demanda.



“Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia”, señala el fallo, leído durante más de una hora por el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf.

Tras desmontar uno a uno los argumentos de Bolivia en su demanda presentada en 2013 sobre una eventual obligación jurídica de Chile, la CIJ recomienda, sin embargo, “continuar su diálogo” en un “espíritu de buena vecindad” para abordar el “enclaustramiento de Bolivia”.



Las reacciones al fallo no se hicieron esperar. En Santiago, el presidente chileno, Sebastián Piñera, celebró que el tribunal pusiera “las cosas en su lugar” y denunció que su par boliviano creó “falsas expectativas” y “grandes frustraciones a su propio pueblo”.



Por su parte, Evo Morales, que se desplazó hasta La Haya para presenciar el fallo -algo poco usual en jefes de Estado-, relativizó el resultado y subrayó que, “si bien no hay una obligación de negociar, hay una invocación a seguir continuando el diálogo”.



Golpe para Evo



La sentencia supone un duro revés para Morales, que aspira a postularse a un cuarto mandato. Para el exministro de Defensa chileno Andrés Allamand el fallo puede ser “demoledor” para sus aspiraciones, ya que, a su juicio, es “el gran derrotado” interna y externamente.



Morales aspira a presentarse a un cuarto mandato en los comicios de octubre de 2019. El pueblo boliviano rechazó los planes del presidente en un referéndum celebrado en febrero de 2016, pero luego un fallo del Tribunal Constitucional lo puso nuevamente en carrera.



El profesor universitario y analista Carlos Cordero, crítico con Morales, dijo que en las elecciones de 2019 el presidente “podría recibir una fenomenal paliza electoral” y que la ciudadanía podría “pasarle la factura” de esta derrota.



Triunfo para Chile



Ni acuerdos bilaterales, ni declaraciones de responsables chilenos, ni resoluciones de organismos internacionales. La CIJ desestimó todos los argumentos de Bolivia para obligar a Chile a negociar un acceso al océano Pacífico.



La Paz defendía en La Haya que Chile se había comprometido a lo largo del último siglo a negociar una acceso marítimo soberano para acabar con el enclaustramiento de Bolivia, que es junto a Paraguay, el único país de América sin costa.



“Hoy es un gran día para Chile pero también para el derecho internacional, para el respeto a los tratados internacionales y para la sana y pacífica convivencia entre los países”, dijo el presidente Piñera, en medio de aplausos de funcionarios del palacio de Gobierno.



Piñera, junto al canciller Roberto Ampuero, optaron por permanecer en Santiago y no viajar a La Haya para seguir este histórico fallo, que puso fin a cinco años de roces y fricciones.