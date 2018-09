AMLO reformará Ejército para evitar masacres como la de 1968

México.



El presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, aseguró hoy que el Ejército será reformado para que sea garante de la paz y evitar tragedias como la masacre estudiantil de 1968.



"Hace 50 años de la represión a jóvenes en el 68 y (...), en esta plaza histórica de las Tres Culturas, hacemos el compromiso de no utilizar nunca jamás al Ejército para reprimir al pueblo de México", dijo en un multitudinario mitin desde esta plaza del popular barrio de Tlatelolco.



Rodeado de miles de simpatizantes, el izquierdista conmemoró el movimiento estudiantil de 1968 y homenajeó a las decenas jóvenes fallecidos en la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, uno de los episodios más oscuros de represión del Estado en la historia del país latinoamericano.



La trágica efeméride sirvió al futuro mandatario, que asumirá el cargo el 1 de diciembre, para remarcar que luchará contra la ola de inseguridad y violencia en México y, a su vez, reformar el Ejército y la Marina, que hoy operan en las calles.



"Tenemos que tomar en cuenta que el Ejército es pueblo uniformado, y no ver a los soldados y marinos como enemigos", apuntó.



Los elementos deberán continuar en tareas de seguridad pública, pero la labor del Ejército debe "dar un giro", continuó.



Se creará así una Guardia Civil a nivel nacional, que unirá distintas corporaciones de seguridad como Ejército, Marina y Policía Federal. Esta buscará "limitar el uso de la fuerza y respetar los derechos humanos", agregó.



"Es una reforma al Ejército que voy a proponer en su momento", remarcó, e insistió en que eliminará el Estado Mayor Presidencial - que garantiza la seguridad del mandatario- y transferirá los 8.000 elementos que la conforman a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



En medio de un fuerte movimiento estudiantil y en busca de mayores libertades, el 2 de octubre de 1968 fuerzas de seguridad disolvieron a bocajarro un mitin pacífico en la plaza de las Tres Culturas.



Si bien las cifras varían, se contabilizaron al menos varias decenas de estudiantes muertos y otros miles fueron detenidos.



A punto de cumplirse las cinco décadas de la tragedia, López Obrador aprovechó el aniversario para reafirmar también su apuesta por los jóvenes.



"Estoy seguro que si hay trabajo y bienestar, y si se atiende a los jóvenes, vamos a lograr la paz y la tranquilidad", indicó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que realizó este acto como parte de su gira de agradecimiento antes de su llegada al poder.



De esta manera, se apoyará a 110.900 jóvenes solo en la Ciudad de México que serán contratados como aprendices dentro de un ambicioso plan nacional anunciado el pasado julio valorado en unos 110.000 millones de pesos (5.880 millones de dólares).



"No va a quedar un solo joven en la Ciudad de México sin trabajo, todos van a tener empleo", agregó.



Además, se otorgarán alrededor de 6.500 becas y se construirán nuevas universidades públicas en la capital, como parte del programa para la construcción de cien centros durante su mandato.



Previo a las palabras de López Obrador, la futura jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que ella pertenece a una generación que "creció con el dolor" del 2 de octubre y de unos jóvenes que lucharon por "un país mejor".



Positivamente, relacionó el movimiento de entonces con la llamada "cuarta revolución" de México que encabeza el líder izquierdista 50 años después.



"Son tiempos de esperanza tras muchos años de corrupción", agregó la próxima mandataria, que llegará al cargo el 5 de diciembre y hoy repasó varios de sus planes de gobierno.