El Papa admite que los jóvenes se indignan por falta de condena a los abusos sexuales

Tallin.



El papa Francisco reconoció este martes en un encuentro con jóvenes de varias Iglesias cristianas en Tallin, durante su viaje por los países bálticos, que a la juventud "les indignan los escándalos económicos y sexuales ante los que no ven una firme condena".



Francisco mantuvo un encuentro en la Iglesia luterana de Kaarli, en la capital estonia, con jóvenes cristianos de este país, considerado entre los mas ateos del mundo con cerca un 75 % de la población que se define no creyente y donde los católicos son un 0,5 %, cerca de 6.000 y los luteranos un 10 %.



El papa habló de algunas de las conclusiones sobre lo que piensa la juventud de la Iglesia ya publicadas en el "Instrumento de Trabajo" del próximo Sínodo, que comenzará el 3 de octubre.



"Los jóvenes no nos piden nada porque no nos consideran interlocutores significativos para su existencia. Algunos incluso, piden que los dejemos en paz, sienten la presencia de la Iglesia como algo molesto y hasta irritante", dijo al citar el "Instrumento de Trabajo" del Sínodo.



Y agregó: "les indignan los escándalos económicos y sexuales ante los que no ven una firme condena, el no saber interpretar adecuadamente la vida y la sensibilidad de los jóvenes por falta de preparación, o simplemente el rol pasivo que les asignamos".



El pontífice habló también de la desconfianza de los jóvenes ante los adultos.



"Muchos pedís que alguien os acompañe y os comprenda sin juzgar y que sepa escucharos, como también que responda a vuestros interrogantes", dijo.



Admitió que las Iglesias cristianas hablan, aconsejan y proponen, pero escuchan poco.



"Hoy aquí deseo deciros que queremos llorar con vosotros si estáis llorando, acompañar con nuestras palmas y nuestra risa vuestras alegrías, ayudaros a vivir el seguimiento del Señor", les dijo.



Reiteró, como se lee en el documento preparativo del Sínodo, que los jóvenes quieren una "comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e interactiva".



Citó una canción de una cantante de Estonia Kerli Koiv titulada "El amor ha muerto" para hablar de cómo se sienten algunos jóvenes.



Un sentimiento de cuando "se termina el amor de sus padres, se disuelve el amor de pareja apenas casados, experimentan el desamor cuando a nadie le importa que tengan que emigrar a buscar trabajo o se los mire de reojo por ser extranjeros".



"Pareciera que el amor ha muerto, pero nosotros sabemos que no", les dijo .