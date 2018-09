Se acaba el tiempo para evitar la hambruna en Yemen

Yemen.



Los grupos humanitarios que trabajan en Yemen se están quedando sin tiempo para evitar una devastadora hambruna en la nación sacudida por la guerra, advirtió el miércoles la agencia de alimentación de Naciones Unidas.



Para evitar esta situación, se necesitan de forma urgente nuevos puntos de entrada para alimentos humanitarios y comerciales importados que permitan abordar la creciente situación de hambre que se vive en la empobrecida nación árabe, señaló el Programa Mundial de Alimentos. La guerra civil acabó con la ya de por sí frágil capacidad del país para alimentar a sus 29 millones de habitantes.



Las cifras de la ONU muestran que el número de yemeníes que podrían morir de hambre si no reciben ayuda aumentó a 8,4 millones de personas. Es probable que la cifra aumente pronto en otros 3,5 millones de personas por la depreciación de la moneda nacional.



La oenegé Save The Children dijo esta semana que el ingreso de alimentos a Hodeida podría afectarse o cortarse temporalmente a causa del renovado combate, lo que reduciría la cantidad de alimentos y combustible disponible, y subiría aún más los precios.

La guerra liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes deja víctimas inocentes como este pequeño que sufre desnutrición severa en la ciuda de Hajjah.

Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo del Gobierno del presidente Abdo Rabo Mansur Hadi llevan a cabo una ofensiva contra la ciudad de Hodeida, el principal puerto del país y bajo control de los rebeldes hutíes.



En ese sentido, la ONG subraya que hay un “riesgo real” de que este puerto, por el que entran el 80% de los alimentos y ayuda para los yemeníes, sea dañado o cerrado.



“Esto pondría las vidas de cientos de miles de niños en peligro inmediato además de empujar a millones más al hambre”, dijo la organización, al recordar que Naciones Unidas ha advertido del riesgo humanitario que supondría una acción militar contra esta ciudad.



Más de 5 millones de niños viven amenazados por el hambre en Yemen como consecuencia de un conflicto que se ha recrudecido en las últimas semanas y ha hecho que los precios se disparen, alertó la organización no gubernamental.





“Un millón de niños más en (situación de) inseguridad alimentaria severa corren el riesgo de pasar hambre mientras sus familias luchan para pagar los alimentos y el transporte para ir a los centros de salud para (recibir) atención”, indicó Save the Children en un comunicado.



“Esto eleva la cifra total de niños en riesgo de pasar hambre a 5,2 millones”, se añade en la nota.



La ONG destacó que en este momento alrededor de un 64,5% de los yemeníes “no saben de dónde saldrá su próxima comida”.



“La crisis de nutrición en Yemen tiene implicaciones serias, millones de niños no saben cuándo o si tendrán la siguiente comida”, dijo la directora de Save the Children, Helle Thorning-Schmidt.



“En un hospital que visité en el norte de Yemen los niños estaban muy débiles para llorar y sus cuerpos, exhaustos por hombre. Ese podría ser cualquier hospital en Yemen”, dijo.





- Batalla de Hodeida -



La interrupción del suministro de alimentos a la población a través del puerto de Hodeida, en el mar Rojo, “pondría en riesgo inmediato la vida de cientos de miles de niños, conduciéndolos a una hambruna” declaró Save the Children.



En torno a la ciudad portuaria, se han reanudado los sangrientos enfrentamientos tras el fracaso de negociaciones entre ambos bandos a principios de septiembre en Ginebra. Las Naciones Unidas han advertido que cualquier combate importante en Hodeida puede impedir la entrega de alimentos a ocho millones de yemeníes, cuya supervivencia depende de ello.



Uno de cada 20 niños de menos de cinco años padece malnutrición aguda en Hodeida, según la Unicef, Y más de 11 millones de niños -80% de los niños del país- tienen “necesidad desesperada de asistencia humanitaria” según esta fuente.



Arabia Saudita y sus aliados acusan a los rebeldes de hacer transitar clandestinamente armas venidas de Irán por Hodeida, y que han impuesto un bloqueo total en el puerto. Los hutíes e Irán niegan esas acusaciones.