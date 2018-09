Hondureña pasó de indocumentada a millonaria gracias a DACA en EEUU   

California, Estados Unidos.

Una indocumentada de origen hondureño que emigró a los Estados Unidos cuando tenía apenas 13 años, es ahora una éxitosa empresaria del transporte de carga en California, donde sus dos compañías generaron ingresos por más de 5 millones de dólares en 2017.

Sayda Ayala, de 27 años, alcanzó el sueño americano gracias a su arduo trabajo y a la protección del programa migratorio DACA, instaurado en 2012 por el expresidente Barack Obama, que brinda un permiso de trabajo y protege de la deportación a más de 700 mil jóvenes indocumentados que como Sayda, llegaron a EEUU cuando eran niños.

La familia de Ayala emigró a EEUU poco después del azote del huracán Mitch, ella se fue tres años después para reunirse con sus padres en Long Beach, California.

Sayda inició su nueva vida en EEUU, se graduó de la secundaria y luego ingresó a la universidad a cursar la carrera de criminología, sin embargo, a los 20 años abandonó sus estudios tras quedar embarazada.

La joven hondureña consiguió empleo como secretaria en una compañía de camiones de carga, donde aprendió junto a los mecánicos y otros empleados como funcionaba cada departamento de la empresa.



“Un día que no estaban mis jefes, llegó un señor a comprar un camión de carga y yo se lo vendí. En la quincena me llegó un cheque extra, y empezó a gustarme”, relató en entrevista con el diario La Opinión.



En 2014, Sayda se inscribió en el programa de Acción Diferida, obteniendo su permiso de trabajo y luego, abrió su propia compañía de transporte junto a un socio.

El año pasado, disolvieron la asociación, y la joven hondureña se quedó sola a cargo del negocio. A los pocos meses abrió su segunda empresa, Milestone Trucks Sales Inc en la ciudad de Whittier, al este del condado de Los Ángeles.



Su segunda empresa vende hasta 10 camiones, valorados entre $60,000 a $80,000, al mes. En 2017, sus empresas reportaron ganancias de unos 5 millones de dólares.

“Doy empleo a 15 personas. Antes de DACA, solo empleaba a seis”, agregó Sayda, que ahora teme por su futuro tras la decisión de Donald Trump de eliminar el DACA.

“Mi mayor miedo es qué me quiten DACA, y me tenga que ir a Honduras a un país que ya no conozco, y me separen de lo que más amo, mi hijo, a quien sueño ver crecer”, indicó Ayala.

Gracias a DACA, Sayda pudo adoptar a su sobrina que emigró de Honduras en 2016. La joven de 17 años, que se encuentra embarazada, convertirá en abuela a la empresaria a sus 27 años.



En estados progresistas como California y Nueva York, varios jueces federales han ordenado al gobierno de Trump mantener el programa y permitir que aquellos que ya cuentan con esta protección puedan seguir renovando sus permisos.



Por el momento el gobierno federal está cumpliendo con las órdenes, pero está apelando dichas decisiones.