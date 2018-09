Rusia acusa a Israel de derribo de avión con 15 militares en Siria

Damasco, Siria.

Siria derribó accidentalmente un avión militar de su aliado ruso, matando a los 15 tripulantes a bordo, al replicar su defensa antiaérea a un ataque israelí, indicaron el martes fuentes militares rusa e israelíes



El incidente, que se produjo el lunes por la noche, es el más grave caso de "fuego amigo" entre los dos aliados desde que en septiembre de 2015 Rusia interviniera militarmente para ayudar al régimen sirio a revertir el curso de la guerra.



El avión ruso, un turbohélice Ilyushin, desapareció de los radares sobre el Mediterráneo poco después de que Turquía y Rusia anunciaran un acuerdo para crear una "zona desmilitarizada" en la región de Idlib, que permitiría evitar una ofensiva del régimen de Damasco contra este último bastión rebelde de Siria.



No hay aún versión del gobierno sirio sobre lo que ocurrió entonces. Pero los acontecimientos coincidieron con un bombardeo israelí el lunes contra la región costera de Latakia, al que replicaron las defensas antiaéreas sirias.



Israel confirmó haber atacado el lunes por la noche una instalación militar siria en Latakia desde donde sistemas de armas "estaban a punto de ser transferidos por Irán" al movimiento shiita libanés Hezbolá.



Además Israel expresó su "tristeza" por las muertes de rusos, pero insistió en que fueron "los imprecisos misiles antiaéreos sirios disparados" lo que "derribaron el avión ruso",



El portavoz del ejército ruso Igor Konashenkov acusó este martes a Israel de ser responsable del incidente. "Consideramos hostiles estas provocaciones de parte de Israel" y "nos reservamos el derecho de responder de manera adecuada" advirtió.

Según Konashenkov, el mando militar israelí "no previno" que llevaría a cabo esta operación y la anunció a Moscú menos de un minuto antes del ataque, lo que "no permitió llevar al avión Il-20 hacia una zona segura".



Además acusó a los pilotos de los F-16 israelíes de haber puesto deliberadamente en peligro al avión ruso al camuflarse en su señal de radar colocándolo así "bajo el fuego de la defensa antiaérea siria".



Sin embargo el presidente Vladimir Putin, explicó luego que el derribó parece el resultado del "encadenamiento de circunstancias accidentales trágicas".



Israel negó la acusación de haberse escudado en el IL20 para atacar. "El avión ruso que fue derribado no estaba en el área de operaciones" y "cuando los militares sirios lanzaron los misiles que alcanzaron el aparato ruso, los cazas ya estaban en el espacio aéreo de Israel", indica el comunicado.