Trump niega balance de 3,000 muertos por huracán en Puerto Rico

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump negó este jueves el balance oficial de 3,000 muertos por el paso del huracán Maria hace un año por Puerto Rico, afirmando que la cifra fue inflada por los demócratas para perjudicarlo, generando indignación en la isla.



Unas "3,000 personas no murieron en los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando yo me fui de la isla, DESPUÉS de que la tormenta había golpeado, había entre seis y 18 muertos", escribió Trump en Twitter.



El gobierno de Puerto Rico elevó hace dos semanas el saldo de víctimas mortales del huracán a 2,975 personas, desde una cifra de 64 fallecidos.





"A medida que fue pasando el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, entonces empezaron a informar de cifras realmente muy altas, como 3,000", señaló Trump.



"Esto fue hecho por los demócratas para hacerme quedar lo más mal posible cuando yo estaba recaudando de forma exitosa miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico", añadió.



La alcaldesa de San Juan, Yulín Cruz, a quien el miércoles Trump calificó de "incompetente", respondió en duros términos al cuestionamiento de las cifras.



"Negar nuestros muertos no tiene perdón", dijo en Twitter. "¡Maldita sea, esto no se trata de política, esto siempre ha sido un asunto de SALVAR VIDAS¡".

El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, denunció que los puertoriqueños son tratados como "ciudadanos de segunda clase"



"Yo tengo que decir que ni las personas de Puerto Rico ni las víctimas merecen que su dolor sea cuestionado", expresó en una entrevista con la cadena CBSN. "Es momento, no de pelear, no de ruido político, no de utilizar estas cosas para un beneficio", dijo después en una declaración.



El senador demócrata Bob Menéndez salió a defender a las víctimas: "El Presidente Trump juega con el dolor de nuestros compatriotas de Puerto Rico y los sigue menospreciando".