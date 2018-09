Niña de 14 años comparte mensaje suicida y luego aparece muerta

Hermosillo, Sonora, México.



Tristeza, dolor y confusión embarga a la familia de una niña de 14 años que aparentemente decidió acabar con su vida.



Ese es el caso de una estudiante de secundaria originaria de México, identificada como "Karen", que en su Facebook compartió un mensaje suicida en el que también se despedía de sus amigos.



El caso fue publicado por el sitio de noticias eluniversal.com.mx.



“Mañana me voy a suicidar, fue un gusto haberlos conocido”, fue el mensaje compartido por "Karen" en su Facebook a las 11:42 horas del sábado; horas después fue encontrada ahorcada en las ruinas de un edificio abandonado, conocido como Casino del Diablo de Hermosillo.

Las ruinas del Casino del Diablo de Hermosillo.

El Universal informa que alrededor de las 4:00 am del domingo, las autoridades recibieron una llamada reportando que una mujer intentaba suicidarse, a los minutos socorristas de la Cruz Roja encontraron a "Karen", sin signos vitales.



Revisando las publicaciones de Karen, se podría deducir que la joven de 14 años sufría alguna decepció amorosa, pues hay otro mensaje que dice: "Él ya no regresó, no otra vez, qué bueno que hasta ahora no te hayas arrepentido, me voy muy contenta, por eso. Quizás el destino nos separó, porque los dos merecemos algo mejor".



De acuerdo a los comentarios en las redes sociales, la menor pudo haber sido asistida a quitarse la vida o la ahorcaron. No obstante, las autoridades no han emitido una postura al respecto.