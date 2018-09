Obama arremete contra Trump en primer acto de campaña

California, Estados Unidos.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama invocó a restaurar la "cordura" en la política nacional, en un discurso que ha sido su primer acto de campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre próximo.



Ante más de 750 personas congregadas en el Centro de Convenciones de Anaheim, en el sur de California, Obama aludió a los "dos últimos años" en su país, los primeros bajo la Presidencia de Donald Trump y en los que lamentó se haya visto "un ciclo de rabia y división".



A diferencia del discurso que ofreció el viernes en la Universidad de Illinois, en esta ocasión Obama no mencionó por su nombre al actual mandatario de EEUU y regresó al estilo que ha desplegado desde que abandonó la Casa Blanca, consistente solo en alusiones veladas a Trump.





"La mayor amenaza para nuestra democracia no es un individuo, un gran multimillonario de Super Pac: es apatía, es indiferencia. No estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer", señaló Obama, que subió al estrado usando una camisa blanca y mangas arremangadas.



Bajo el mensaje de campaña de los demócratas, "Tómalo de nuevo" ("#Takeitback"), el expresidente llamó a las bases y a voluntarios para incentivar el voto a fin de que ese partido recupere la mayoría en la Cámara Baja.



El exmandatario se dirigió a los independientes, a quienes sugirió dar su voto por aquellos que sientan que van a pelear por ellos, así como a los republicanos que dicen: "No reconozco lo que está pasando en Washington, eso no es lo que somos en Washington".





"Estamos ligados por la noción de que el Gobierno es un Gobierno para todos y no para unos pocos", insistió Obama, quien en su alocución de poco más de 25 minutos apeló a que el pueblo estadounidense trabaje en conjunto y con fidelidad "a las mejores tradiciones en Estados Unidos".



Además de California y Ohio, donde ofrecerá un mitin el jueves, se espera que Obama haga apariciones al menos en Pensilvania e Illinois.



El viernes, el expresidente rompió su silencio político con un duro pero reflexivo discurso en Illinois, en el que advirtió del "peligro" de estos tiempos y criticó a la administración de Trump por sus ataques a la libertad de prensa, entre otras controversias.

"No debería ser demócrata o republicano decir que no atacamos a ciertos grupos de personas según su aspecto o su forma de orar. Somos estadounidenses. Se supone que debemos enfrentar a los agresores, no seguirlos. Y estamos seguros de que se supone que debemos levantarnos de manera clara e inequívoca ante los simpatizantes nazis", dijo Obama.

El exmandatario también apeló a la responsabilidad cuando envió un "simple" mensaje: "Tienen que votar, nuestra democracia depende de ello".



Los demócratas deben arrebatar 23 escaños en la Cámara de Representantes y dos escaños en el Senado para retomar el poder en ambas cámaras del Congreso, mientras que el partido también se enfrenta a una desventaja en los estados a nivel nacional, donde se elegirán 36 gobernadores.