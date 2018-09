Melania se desvincula de acusaciones de traición a Trump

Washington, Estados Unidos.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, acusó hoy al funcionario estadounidense que publicó un artículo de opinión anónimo muy crítico con el presidente Donald Trump de "sabotear el país" con sus "acciones cobardes", y lamentó el uso generalizado en los medios de fuentes no identificadas.



"Al autor del artículo de opinión: Usted no está protegiendo este país, usted está saboteándolo con sus acciones cobardes", dijo la primera dama en un comunicado.



El artículo de opinión, publicado este miércoles por un "alto funcionario del Gobierno estadounidense" que solo ha revelado su identidad al equipo editorial del diario The New York Times, ha generado una enorme polémica en EEUU y recrudecido la ira de Trump contra los medios de comunicación.





El texto denuncia la "falta de moralidad" de Trump y sus impulsos "antidemocráticos", a la vez que habla de un esfuerzo de "resistencia" interna por parte de un grupo de funcionarios.



En su comunicado, Melania destacó que la libertad de expresión es "un pilar importante de los principios fundadores" de Estados Unidos y que "una prensa libre es importante para la democracia", pero que los medios de comunicación "deberían ser libres, imparciales y responsables".



"Las fuentes no identificadas se han convertido en la mayoría de las voces que escucha la gente en las noticias de hoy en día. Gente sin nombre está escribiendo la historia de nuestra nación", denunció la primera dama.



"Las palabras son importantes, y las acusaciones pueden acarrear consecuencias graves. Si una persona es lo suficientemente audaz como para acusar a otros de acciones negativas, tiene la responsabilidad de defender públicamente sus palabras, y la gente (acusada) tiene el derecho de poder defenderse", agregó.

La Casa Blanca seguía tratando hoy de identificar al autor de la columna, mientras altos cargos como el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el director nacional de inteligencia, Dan Coats, negaban públicamente haber escrito el texto.



Entre las especulaciones sobre quién pudo redactar el artículo no faltaron quienes aventuraron, en tono de broma, que podía tratarse de la propia Melania Trump, sobre quien la prensa rosa ha rumoreado en ocasiones que es infeliz en su matrimonio y quien ya envió un mensaje oculto el pasado junio.



Entonces, al comenzar una visita a la frontera con México, la primera dama lució una chaqueta que llevaba escrito en la espalda: "En realidad no me importa, ¿y a ti?", un mensaje que desató todo tipo de elucubraciones y que, según ella, iba dirigido a los medios de comunicación que tantos rumores difunden sobre ella. EFE