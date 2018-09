Trump explota por nuevo libro que lo tilda de "idiota"

Washington, Estados Unidos.

El nuevo libro del famoso periodista Bob Woodward perfila una Casa Blanca llena de asesores alarmados y frustrados que intentan contener a diario los impulsos más extremos del errático e iracundo presidente de EEUU, Donald Trump, en un retrato del Ala Oeste que ha irritado profundamente al mandatario.



La publicación de un adelanto de "Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca"), que saldrá a la venta el 11 de septiembre, sacudió Washington y provocó una enérgica respuesta de Trump, quien tachó la obra de "repugnante".



"No es más que otro mal libro. (Woodward) ha tenido muchos problemas de credibilidad", dijo Trump en una entrevista con la publicación conservadora The Daily Caller.



El veterano periodista, cuyo trabajo sobre el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon (1969-1974), ha explicado que basó su libro en entrevistas con testigos de los entresijos de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato.





Uno de los temas principales es la supuesta incompetencia de Trump a la hora de lidiar con crisis internacionales, como el presunto ataque químico que las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, lanzaron en abril de 2017.



"¡Matémoslo de una maldita vez (a Al Asad)! Hagámoslo. Metámonos ahí y matemos a toda esa p... gente", exhortó Trump en una conversación telefónica con su secretario de Defensa, James Mattis, según un extracto del libro publicado por el diario The Washington Post.



El jefe del Pentágono respondió que se pondría a ello, pero al colgar el teléfono, le dijo a un asesor que no harían "nada de eso", y que en cambio organizarían una respuesta "mucho más contenida": el bombardeo contra una base aérea siria que Trump ordenó finalmente.



Poco después de llegar al poder, el presidente pidió al Pentágono un plan para lanzar un ataque militar "preventivo" sobre Corea del Norte, al tiempo que criticó el alto coste de proteger a Corea del Sur.



Mattis salió "exasperado y alarmado" de una reunión con Trump sobre ese tema, y comentó a su círculo cercano que el mandatario había "actuado como un niño de 10 u 11 años", de acuerdo a Woodward.

Vea: Muere presentadora de la BBC a causa de cáncer



El secretario de Defensa, que hasta ahora había logrado mantenerse al margen del drama cotidiano en la Casa Blanca, negó hoy en un comunicado haber pronunciado "nunca" esas "despectivas" palabras sobre Trump, y las atribuyó a la "rica imaginación de alguien".



Woodward también asegura que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, llamó "desequilibrado" a Trump en una ocasión.



"Es un idiota. Es inútil tratar de convencerle de cualquier cosa. Va a la deriva. Este es el pueblo de los locos. Ni siquiera sé por qué seguimos aquí ninguno de nosotros. Este es el peor trabajo que he tenido nunca", lamentó supuestamente Kelly en una reunión.



En un comunicado, Kelly desmintió hoy haber llamado "idiota" a Trump y afirmó que su relación con él es "honesta y sólida", mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, describió el libro como una colección de "historias inventadas, en su mayoría por empleados insatisfechos, para dejar mal" al presidente.EFE