Video: El cruce de Messi con Van Gaal al final del partido

Las cámaras capturaron como Leo buscó al estratega, a quien se refirió a los micrófonos como: “Él vende humo diciendo que juega bien y solo tira pelotazos”.

El jugador fue separado por miembros del cuerpo técnico neerlandés, entre ellos Edgar Davids, y alejado de la zona en donde estaba el seleccionador de la Oranje.

“No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros”, soltó Messi tras lo ocurrido.