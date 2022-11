Sigue la polémica. El periodista mexicano Esteban Arce, arremetió en contra del Kun Agüero por defender a Messi en sus redes sociales y criticó su manera de escribir.

El también presentador respondió a un tuit del exjugador del Barcelona y Manchester City en donde apoya a su amigo tras la polémica generada por el boxeador azteca Saúl Canelo Álvarez en donde amenaza al astro argentino por ‘patear’ la playera de México.

“Kun no te metas, es un pleito entre números 1 y otra no se dice Señor Canelo, aprende escribir, se escribe Sr.Álvarez ves lo importante de haber ido a la escuela, no todo es jugar futbol y ganar dinero, edúcate y educa al Sr Pulga”, comentó el periodista mexicano.