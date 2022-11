La FIFA ‘nos forzó a no llevar’ el brazalete de inclusión, afirma futbolista neerlandés

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) “nos forzó a no llevar” el brazalete arcoíris, lamentó el neerlandés Davy Klaassen, tras la victoria 2-0 contra Senegal, este lunes en Doha en el Mundial de Catar-2022.

”Esto no ha tenido gran importancia (en el partido). Pero nos han forzado a no llevarlo porque no queríamos comenzar con una tarjeta amarilla. Seguimos el comunicado (de la Federación Neerlandesa), pero creo que la FIFA nos ha forzado a no llevarlo”, señaló Klaassen.

”Fue una elección difícil, pero la tuvimos que hacer”, añadió uno de los goleadores del partido.

Su seleccionador Louis Van Gaal no quiso “responder a las preguntas de tipo político”, pero “una cosa está clara, no llevaremos el brazalete si recibimos una tarjeta amarilla”.