El entrenador español, Luis Enrique, aseguró este martes, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2022 con una derrota en los penaltis ante Marruecos, que no puede “decir” su futuro, porque no lo sabe.

“No te lo puedo decir (su futuro), porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene importancia. No tiene interés. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección y en la Federación” indicó el estratega.

Y agregó: “Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor no sólo para Luis Enrique, sino para la selección. Cuando hable con las personas interesadas, todo va a influir, claro, todas las situaciones que se han dado”.

También señaló que está “orgulloso” de su equipo. “Ha representado a la perfección mi idea futbolística y la del ‘staff’ y sólo felicitarles por cómo han competido y por su comportamiento. Felicitar a Marruecos. Bono ha estado espectacular y les deseo mucha suerte en el Mundial”, añadió.