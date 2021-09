El público regresa a los desfiles de moda de Milán

Milán, Italia | AFP



Filas de taxis y automóviles de lujo con chofer, belleza y trajes originales. La Semana de la Moda de Milán arranca el miércoles con gran pompa y su habitual público, después de 18 meses de crisis sanitaria.



De los 65 espectáculos programados hasta el 27 de septiembre para dar a conocer la futura temporada femenina para la primavera y el verano 2022, 43 son desfiles físicos y 23 digitales.



Hay numerosas presentaciones con cita previa: 98 en total, entre ellas 77 físicas y 21 digitales.



Regresan también los eventos y las celebraciones, 41 en el calendario oficial, de los cuales 37 presenciales.



Pese a ello no se trata aún de la normalidad, ya que los invitados deben presentar un pasaporte covid para acceder a las actividades que certifica una primera dosis de vacuna de al menos 15 días o una prueba negativa realizada al menos 48 horas antes. La mascarilla seguirá siendo obligatoria.



Fendi, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Missoni, Ferragamo, Etro… Las grandes firmas han apostado casi todas por el espectáculo con público, pero el número se ha reducido, casi a la mitad.



La medida sigue vigente por motivos sanitarios, para cumplir con el distanciamiento, pero también porque muchos periodistas y compradores provienen de países con restricciones para viajar.



Los presupuestos también se han revisado a la baja con formatos "más íntimos".



La semana de la moda milanesa cuenta de todos modos con muchas novedades, entre ellas el regreso de Roberto Cavalli, que revelará la primera colección de su nuevo director artístico, el italiano Fausto Puglisi.



MM6 Maison Margiela desfila por primera vez, al igual que Luisa Spagnoli.



Pese a que Gucci dejó de asistir en 2020 a la semana de la moda de Milán con sus nuevas colecciones, este año lanza el proyecto titulado The Vault.



Se trata de un nuevo espacio para la nueva ola de diseñadores emergentes.



Giorgio Armani celebrará por su parte el 40 aniversario de su línea Emporio con una exposición retrospectiva en Silos, su sede de Milán.



- Renacimiento -



"La reanudación de actos con público, iniciada a mediados de junio gracias a la campaña de vacunación, se da en un contexto de recuperación económica y muestra la valentía de los organizadores, la tenacidad de las empresas y el apoyo de la industria italiana", aseguró Carlo Ferro, presidente de la Agencia para el Comercio Italiano.



El sector moda italiana (que incluye textil, confección, cuero, calzado y marroquinería) registra datos alentadores con un crecimiento de la facturación del 24% en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo período de 2020.



A pesar de ello, permanece un 15% por debajo de los niveles anteriores al covid. De todos modos el aumento de los pedidos en la industria debería permitir rebajarlo a siete puntos por debajo de 2019.



La moda italiana confirma el gran atractivo que tiene en el mundo, con exportaciones por un importe de 18.200 millones de euros (unos 21.370 millones de dólares) durante los primeros cinco meses del año, un incremento global del 27,6%, gracias en particular a China y a los países de la Unión Europea.



"Este es un renacimiento", resumió el presidente de la Cámara Nacional de Moda de Italia (CNMI), Carlo Capasa.



La entidad se ha fijado objetivos ambiciosos, ya que espera contribuir a acelerar el cambio sostenible del sector de la moda, acelerar la evolución multicultural de Italia con la perspectiva de incrementar la diversidad y la inclusión, y promover el talento de los mejores diseñadores emergentes en el panorama nacional e internacional, explicó Capasa.