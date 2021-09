Cómo vestir si eres chica “curvy”

Ser una chica “curvy” muchas veces suena como si fuese un verdadero problema. No es malo ni debería ser un obstáculo a la hora de vestir.Todas las mujeres primeramente antes de comprar una prenda deben conocer su tipo de cuerpo para saber qué ropa les va mejor.



El objetivo debe ser destacar lo mejor de la figura, proporcionando prendas ideales al cuerpo. Mónica Tobón, experta en modas, comenta que hay una gran variedad de prendas que las mujeres curvilíneas pueden utilizar y les ayudará a crear un mejor efecto visual en su cuerpo.



En cualquier caso, deben asegurarse de no sobrecargar las áreas más voluminosas y dar algún punto de atención a la parte que quieran resaltar.



“Los pantalones recomendables son los de colores oscuros o neutros, algunos estilos favorecedores son los coulette, sobre todo si tienes mucha cadera”, dijo Tobón. Agregó que los zapatos que favorecen a las mujeres “curvy” son los de tacón grueso para que se vea proporcional.



“Más que evitar prendas, diría mejor evitar malas combinaciones. Por ejemplo, los “leggings” deben ser únicamente para el gimnasio”, concluyó Tobón.



Por su parte, Érika Handal, experta en modas, desmiente que este tipo de mujeres deben vestir siempre ropa floja, ya que no necesariamente es así, lo ideal es buscar ropa que se les vea la forma de su cuerpo.



“Si están utilizando la blusa correcta y el pantalón correcto es mejor que anden ropa que les haga forma, versus ropa que les quede superfloja”, reafirma.Las mujeres de tallas grandes usualmente se distinguen por temer un tipo de silueta, la de forma de pera.



Handal agregó que si es una mujer con este tipo de cuerpo debe vestir prendas preferiblemente en tonos claros arriba y usar los oscuros abajo. También está bien hacerlo a la inversa. Ahora sigue estos consejos para vestir siempre bien.



1. El pantalón ideal para alguien con grasa en el área central del abdomen y de las caderas es uno ancho de pierna para poder crear un balance en el cuerpo, combinado con una blusa que le caiga a la cintura.



2. En cuanto a los colores va a depender del lugar donde está pasada de peso la persona: si es de la cintura para abajo puede utilizar colores oscuros y lavados más oscuros en la parte de abajo del cuerpo.



3. La ropa que no tienen que usar es muy apretada, sobre todo en lugares equivocados. Las telas que no deben elegir



4. Es importante combinar el pantalón con una blusa o chaqueta con corte para crear una ilusión de una cintura.



5. Los vestidos más favorecedores son los traslapados con abertura pronunciada, pues alarga la figura.



6. Evita las prendas demasiado voluminosas y cuídate de los estampados. Los zapatos que favorecen son sandalias y los puntiagudos.



7. Nunca uses un zapato muy redondo o cuadrado de la parte de enfrente, eso hace que la pierna se vea corta.