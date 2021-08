La piel seca es uno de los problemas más frecuentes en las mujeres; sin embargo, no es grave, pues suele ser temporal. Este tipo de pieles generalmente es más sensible por su falta de luminosidad e hidratación. Los maquilladores profesionales recomiendan que a cierta edad se debe usar maquillaje de fórmula ligera y que contenga hidratantes.



Una de las principales características de las pieles secas es la aparición de arrugas a temprana edad, esto debido al poco consumo de agua, falta de proteínas y grasa.



Actualmente existe variedad de tratamientos y maquillaje con tecnología capaz de mantener la piel hidratada y darle una apariencia joven.



Ana Bueso, maquilladora profesional, comenta que lo primero que se debe hacer en el rostro de una persona con piel seca que se va aplicar maquillaje es preparar el rostro.



“Vamos a comenzar primeramente hidratando y humectando muy bien, vamos a tratar de enfocarnos en esas líneas de expresión y lugares en que nosotros sabemos que nuestra piel luce sin vida, opaca o seca”.



Consejos. Humecta tu piel todos los días para que no se vea reseca. Debes exfoliar para eliminar el exceso de piel seca. No te expongas al sol por mucho tiempo. En caso de no mejorar tu piel debes visitar a un médico especialista para que puedas aplicarte el tratamiento ideal.





“Hidratar es aportar agua a la piel para mejorar su capacidad de absorber y humectar. Es retener la humedad”, Ana Bueso, maquiladora profesional

Pasos

1. Prebase. Para hidratar la piel y de esta manera conseguir que el maquillaje quede correctamente, aplicarlo cinco minutos antes.

2. Base con textura fluida. Para pieles más secas y con arrugas aplica para ocultar las líneas de expresión.

3. Corrector de ojeras. Para disimular las arrugas, lo ideal es que elijas uno que sea de un tono más claro.

4. Labial. Debes elegir uno con brillo si tienes piel grasa para que se te vean hidratados. No usar labial mate.

5. Sombras de ojos. Si tienes piel seca usa las sombras cremosas para que tu mirada irradie luz.

Productos

El iluminador será un aliado ideal para las pieles secas, pues este aporta luz en las zonas opacas del rostro. Puedes usar iluminadores en líquido o en crema, preferiblemente que sea de la marca Loreal, dicen las expertas.

Si tienes piel seca y con arrugas necesitas usar una base que te hidrate la piel. Una excelente opción es una base Clinique, estas tienen una alta cobertura y tu rostro lucirá radiante y luminosa. Asimismo, te dará frescura en todo el día.

Al tener piel seca, por ende el párpado se verá reseco, por ello debes aplicar una sombra en crema para que tu mirada se vea luminosa. Los maquilladores recomiendan la línea de sombras de las marca Revlon por su eficacia.