¿Cómo llevar la moda a los 50?

Ser congruente con tu edad, actividad y talla son tres variables que concluyen en una regla de estilo, afirma la diseñadora de imagen Mónica Bravo. Ella descubre para este medio un consejo de oro que te ayudará a lograr la mejor imagen de ti mismo cuando rebasas los 50 años:



"Invierte sabiamente. Busca sobre todo la calidad en la ropa que eliges, toma en cuenta su corte, caída y tendencia apegada a un estilo clásico pero no aburrido. Esto te dará una proyección duradera y agradable de tu propia silueta", dice la experta.



Por otra parte, busca que tus 'outfits' tengan color, estampado, textura y brillo, recomienda ante el mito de que la "gente grande" o "mayor", debe vestirse invariablemente en tonos oscuros o sombríos.



"Atrévete a usar esta fórmula para verte de impacto", sugiere Mónica ejemplificando el cómo las cabelleras canas lucen frescas cuando se combinan con atuendos alegres.



"Recuerda que es imprescindible que tu ropa sea de tu talla, ni más chica, ni más grande. Ya que si no atiendes a esta característica estarás brindando a la gente que te rodea un mensaje incorrecto, inmaduro, y en algunos casos altisonante al querer utilizar la ropa para restar edad", comparte la especialista en imagen pública y moda.



A continuación las prendas que no pueden faltar en el guardarropa de 50 y más...



Mujeres

*Un vestido negro que te sacará de cualquier apuro, dependiendo de los accesorios que le pongas. Decídete verte casual o formal para compromisos de noche cambiando la intención de zapatillas y joyería



*Los accesorios hablan de tu personalidad y le van a dar versatilidad a tus atuendos. Invierte en ellos porque le darán versatilidad y color a tu guardarropa , dijo la experta.



Hombres

*Un traje color marino profundo o negro, podrán usarse tanto para el entorno laboral como el entorno social dependiendo de como lo combines.



*Una camisa de vestir blanca, es una prenda imprescindible que te sacará de cualquier apuro ya sea para el trabajo o un evento especial.



*Camisería en finas rayas y cuadros pequeños, polos, corbatas, pañuelos de seda...sacos sport de entretiempo te ayudarán a reafirmar tu estilo elegante.



Regla para ambos:

"Hoy en día un básico en el guardarropa de cualquier persona son los jeans y los tenis. Escoge cortes cómodos, nunca pegados, rotos o estrechos. Elige polos, casacas de ante y tenis de piel para combinar", señaló Mónica.